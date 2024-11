Miley Cyrus responde a demanda por derechos de autor de ‘Flowers’

Luego de meses de darse a conocer una demanda en la que supuestamente Miley Cyrus infringía derechos de autor de la canción When I Was Your Man de Bruno Mars, en su famoso tema Flowers, la compositora estadounidense presentó su primera respuesta al alegato.

La artista y su equipo legal argumentan que el caso tiene una “falla fatal”, ya que ninguno de los tres coautores principales de la canción original está involucrado en la acción legal.

La demanda, interpuesta en septiembre por Tempo Music Investments, sostiene que Flowers habría copiado elementos clave de la canción de Mars, incluyendo patrones melódicos y de acordes.

Sin embargo, Tempo no representa a Mars ni a los otros coautores de la obra, sino que adquirió derechos parciales de Philip Lawrence, uno de los cuatro coautores de When I Was Your Man.

Según los abogados de Cyrus, liderados por Peter Anderson de la firma Davis Wright Tremaine, este detalle es decisivo. Argumentan que Tempo solo posee derechos “no exclusivos” y, bajo la ley federal de derechos de autor, dichos derechos no le otorgan legitimidad para presentar la demanda sin el consentimiento de los demás propietarios.

Según dieron a conocer medios internacionales como Forbes, Anderson habría dicho que la ley establece que un solo coautor no puede otorgar derechos exclusivos sin el consentimiento de los demás. Además, subrayó que los elementos alegados como copiados son “similitudes mínimas” y no están protegidos por derechos de autor.

Por su parte, Alex Weingarten, abogado principal de Tempo Music, calificó el argumento de Cyrus como “intelectualmente deshonesto” y aseguró que la empresa tiene pleno derecho a demandar. “No somos un cesionario; somos el propietario del copyright. La ley es clara sobre nuestro derecho a hacer valer nuestros intereses”, señaló.