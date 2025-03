De ser expulsado de la escuela a triunfar en Hollywood: la increíble historia de JoséRa Castillo, uno de los mejores chocolateros del mundo

Este sábado 22 de marzo es el cierre de Expo Pan, Pizza y Repostería, un evento que está en su primera edición y promueve el aprendizaje, crecimiento y capacitación de la industria.

El Centro de Convenciones de Tikal Futura es el escenario de este evento organizado por Molinos Modernos y Corporación Multi Inversiones (CMI). Dentro de las actividades se tienen clases demostrativas, foros de discusión y ponencias magistrales a cargo de chefs y expertos provenientes de El Caribe, México, Colombia y Centroamérica, entre los cuales destaca el chef chocolatero, José Ramón Castillo Pedrero más conocido como JoséRa Castillo.

Raquel Mishaan, gerente de marca Molinos Modernos, compartió que este evento ha llamado la atención de guatemaltecos porlas ganas de aprender. También comparte que entre Castillo formó parte de los invitados porque además de su arte en el chocolate tiene una pasión por apoyar al desarrollo de emprendedores, "él no solo piensa en cómo puede ser el mejor chocolate sino en cómo ser una persona más accesible y que la gente crezca", agrega.

Castillo dio por la mañana una de las charlas más esperadas sobre emprendimiento en pastelería. A las 16.30 horas tendrá una clase demostrativa de un panqué de banano y avena.

En una entrevista exclusiva con Prensa Libre habló sobre su vida, emprendimiento y las dificultades que ha pasado en la vida para llegar al lugar donde se encuentra.

¿Desde qué edad aprendió el valor del trabajo?

Vengo de familia de de odontólogos. Mis padres son de Chiapas, mi hermano y yo somos oriundos de la ciudad de México. Nuestros padres nos inculcaron el valor del esfuerzo diario y también del ser agradecidos. Estudié la carrera en el centro culinario Ambrosía, la especialidad en el Ritz de París y el posgrado en en la escuela universitaria de Hostelería y Turismo de StPol, en Barcelona.

En el recorrido he ganado varios premios a nivel internacional. Se me abriero puertas para estar en varios restaurantes de élite y después de muchos años durante unas vacaciones asistí a una expo donde conocí a mi primer mentor en chocolate y desde ahí comencé de nuevo aprendiendo el negocio del chocolate. Llevé el concepto a México con una chocolatería llamada Que Bo!

¿Cómo era su vida como estudiante?

En adolescencia nadie me reconocería, tenía el cabello largo, me gustaba el rock, el heavy y la música fuerte. Mi mamá supo encaminarme a las cosas que me gustaban. Mi famila estaba preocupada sobre qué sería de mi futuro, me corrieron de muchas escuelas. Se dieron cuenta que me gustaba cocinar en las mañanas y me difjeron que podía dedicarme a ese oficio. Una vecina tenía un novio belga que era chef y ahí comencé a aprender desde cer. Lavaba ollas, platos y a mi no me da vergüenza.

¿Dónde comienza el amor por el chocolate, comía desde niño?

No, no, no, no, no, no, no, no, mis papás no me dejaban. No era alguien de postres. Y si voy a un restaurante no pido postre, a menos que sea un flan, un buen cheesecake o un buen helado. Me decían que mis manos eran muy calientes para trabajar chocolate y siempre le tuve respeto, me gustaba mucho por la delicadeza que tenía. Vi trabajar a David Pallas y me quedé sorprendido de cómo trabajaba con espátulas y tenía el control del producto, ahí empecé a aprender desde cero.

Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Se me hizo una una especialidad preciosa y en la actualidad, la gente me reconoce por eso.

Usted habla de que a través del trabajo se debe ser bendición para otros. ¿Cómo lo manifiesta?

Se trata de que la gente que trabaja en el equipo esté feliz y que se desarrolle. No hay nada peor que levantarse y decir, "hoy tengo que aguantar a este cuate otra vez", o estar en un lugar por necesidad. Es importante crear un lugar agradable.

Ha sido invitado a la celebración de grandes producciones cinematográficas por sus chocolates. ¿Cómo ha sido esa experencia?

Hemos trabajado para Warner, Disney, Netflix porque hacemos productos raros o difíciles. La verdad hemos disfrutado el proceso.

En Coco hicimos una caja espectalar donde salía parte del escenario de la película. Para Willy Wonka hicimos un maletín que se abría y ahí estaban los bombones. También hemos hecho trabajos para Black Panther y Piratas de Caribe. Debo reconocer que es el trabajo de un equipo.

¿Cuáles han sido los momentos más difíciles del emprendimiento?

Durante la pandemia fue difícil. Nuestro producto era caro La gente compraba papel de baño y gel para las manos. Y entonces tuvimos que movernos, ¿qué hacemos? Epezamos a hacer pan y helados, también a dar clases en línea.

Otro momento crítico fue un préstamos que hice cuando tenía 28 años, eran más de US$200 mil (más de Q1 millón). Una mala decisión y llegó el momento que no pude pagar y el banco tomaba todo lo que llegaba a las cuentas electrónicas, así que teniamos que trabajar todo en efectivo. No dormí bien hasta que terminé de pagar la última cuota y ese día dormí dos días seguidos, un peso se me quitó de encima. Casi quebramos.

¿Cuál es el mensaje a los emprendedores guatemaltecos?

Hoy tengo una una charla de emprendimiento. Durante la pandemia muchas mujeres se quedaron viudas en México. Cocinaban y necesitaban generar un ingreso y no tener un trabajo formal porque dejaría a sus hijos.

Público asistiente a la charla de JoséRa Castillo en Guatemala. Prestigioso chocolatero mexicano. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

Así que creamos un programa que se llama Pastelera Emprendora para tener una guía correcta de cómo emprender. La idea es que lo hicieran con las cosas que tenían en su casa. La primera generación fue de mil mujeres y llevamos más de 6 mil a la fecha.

También aprenderemos a hacer un panqué. El sabor ya lo tienen ellas y quizá mejor que el mio porque se los enseñó su mamá o su abuela. Pero, aprenderemos cómo presentarlo, cómo se va a negociar. Muchas personas creen que necesitan tener 40 mil productos para triunfar y no es así, algunas marcas famosas son exitosas por hacer solo donas o solo enrrollados de canela, y en eso se especializan. Uno a la vez.

¿Quién es el chocolatero mexicano JoséRa Castillo Pedrero?

José Ramón Castillo Pedrero Fundador de Qué Bo! una chocolatería mexicana y también del Centro de Formación de Chocolateros Aula Qué Bo! precursor del cacao mexicano. Su trabajo artesanal y moderno le ha llevado a ser reconocido a nivel mundial.

Calificado como el máximo representante del cacao a nivel Latinoamericano.

La Universidad Cergy Pontoise, en Francia, le otorgó el título de Maestro Chocolatero de las Américas.

La editorial Larousse lo encuentra entre los mejores chefs de México quedando en el registro del libro Top Chefs de México, publicado en el 2009.

La revista Dessert Profesional lo incluyó en 2010 en su lista Top 10 Chocolatiers of North America, siendo el primer latinoamericano en lograr este ranking.

Desde el 2013 a la fecha Qué Bo! Forma parte de Le Guide des Croqueurs de Chocolat, la máxima guía en Francia que incluye a las mejores chocolaterías del mundo.

Parte de su dinámica es la creación de nuevos productos. Actualmente tiene cinco empresas que ha desarrollado con la temática del chocolate.