Karol G agota entradas en Colombia y agrega fechas a su gira “Tropitour”

Karol G agregó dos conciertos en su natal Colombia. Como parte de su gira Viajando por el mundo Tropitour, la artista incluyó dos presentaciones más en el estadio El Campín, en Bogotá, el 5 y 6 de diciembre del 2026.

Su equipo anunció las nuevas fechas tras agotarse las entradas para su primer espectáculo en ese país, programado para el 4 de diciembre.

"Luego de su histórico paso por escenarios internacionales y el anuncio de una gira que recorrerá múltiples continentes, Karol G continúa fortaleciendo su conexión con Colombia, su casa, donde la respuesta del público ha sido extraordinaria", indicó el comunicado.

En su gira incluirá 20 países, entre ellos España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana, Costa Rica y Colombia, donde se presentará el 4, 5 y 6 de diciembre.

El recorrido comenzará el 24 de julio del 2026 en el estadio Soldier Field, en Chicago, y terminará un año después en el estadio San Siro, en Milán, Italia.

A su paso por Norteamérica visitará las ciudades de Chicago, Toronto, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami y Tampa, entre el 24 de julio y el 15 de octubre.

Después irá a Latinoamérica para presentarse en Monterrey, Ciudad de México, San José, Bogotá, Quito, Lima, Santiago, Buenos Aires, São Paulo y San Juan, entre el 5 de noviembre y el 26 de febrero del 2027.

Por último, se trasladará a Europa para ofrecer su primer concierto en ese continente el 3 de junio del 2027, en el estadio Olímpico de Barcelona, y continuará por Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Ámsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán, donde culminará el tour el 24 de julio del 2027.

Estos conciertos marcan el regreso de “La Bichota” a los escenarios, tras su más reciente gira, Mañana será bonito world tour, con la que realizó 64 conciertos en 22 países de América y Europa entre el 2023 y el 2024.

Ahora, con Viajando por el mundo Tropitour, promueve su más reciente álbum: Tropicoqueta, lanzado en junio del 2025, con 20 canciones que incluyen ritmos latinos como merengue, bachata, cumbia y vallenato.