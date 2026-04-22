Karol G revela las fechas de su gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour 2026

La gira Viajando por el mundo Tropitour llevará a Karol G este año y el próximo a 20 países, incluidos su natal Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana y Costa Rica, entre otros.

Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California (EE. UU.), La Bichota proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: “Nos vamos de tour”.

La artista divulgó este martes las fechas de la gira, que comenzará el próximo 24 de julio en el estadio Soldier Field, de Chicago, y culminará exactamente un año después en el estadio San Siro, de Milán (Italia).

La primera parte de la gira —realizada con motivo de su más reciente álbum, Tropicoqueta— se efectuará en Norteamérica, donde la colombiana visitará, entre el 24 de julio y el 15 de octubre, las ciudades de Chicago, Toronto, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami y Tampa.

Karol G viajará después a Latinoamérica, donde se presentará antes de finalizar el año en Monterrey, Ciudad de México, San José, Bogotá, Quito, Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y San Juan, entre el 5 de noviembre y el 26 de febrero de 2027.

(Infografía Prensa Libre: EFE)

Luego, señaló su equipo en un comunicado, “hará historia al convertirse en la primera artista latina en llevar una gira de estadios por Europa dentro de un tour de alcance mundial”.

El primer concierto europeo de La Bichota se llevará a cabo en el estadio Olímpico de Barcelona el 3 de junio de 2027 y, ocho días después, el 11 del mismo mes, se presentará en el estadio La Cartuja, de Sevilla.

La gira reciente de Karol G es la cuarta más taquillera de la historia. Antes de ella están la de Shakira, Luis Miguel y Bad Bunny. (Infografía Prensa Libre: EFE)

También pasará el 18 de junio por Lisboa y el 24 se presentará en el Riyadh Air Metropolitano, de Madrid.

La gira continuará en París, Londres, Ámsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán, donde culminará el tour el 24 de julio.

Sin embargo, la artista señaló que habrá nuevas fechas en otras ciudades, que serán anunciadas pronto.

Estos conciertos marcan el regreso de Karol G a los escenarios tras su última gira, Mañana será bonito world tour, con la que realizó 64 conciertos en 22 países de América y Europa entre el 2023 y el 2024.