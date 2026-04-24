Así suena “Después de ti” de Karol G, su nueva canción sobre el dolor de la pérdida

Después de cantar juntos en el Festival Coachella 2026, en California, Karol G y Greg González se unen de nuevo para interpretar “Después de ti”, tema que fue lanzado el jueves 23 de abril del 2026 por “La Bichota”.

Alejada del ritmo urbano al que está acostumbrada la cantante colombiana, la nueva producción musical es una balada que reflexiona sobre la pérdida y el duelo. Con un tono de melancolía, la canción describe lo difícil que es continuar la rutina después de perder a alguien importante.

“Es que después de ti se me acabó la vida, no aprendo a vivir sin tu compañía. Por este dolor fabrico fantasías de que estás aquí, conmigo todavía, que todavía me cuidas. Quiero que alguien me diga que todo esto es mentira”, dice parte del estribillo.

Karol G y Greg González, líder de la banda estadounidense Cigarettes After Sex, presentaron el tema por primera vez en la primera de sus dos actuaciones en Coachella 2026, donde obtuvo la aceptación del público.

Durante el espectáculo, ambos permanecieron de espaldas, sin mirarse, lo que refuerza el sentimiento de distancia, despedida y soledad que representa la canción, acompañada del sonido sobrio de la guitarra.

El lanzamiento coincide con el anuncio de “Viajando por el Mundo TropiTour”, la gira mundial de la artista, que comenzará el 24 de julio del 2026 en el estadio Soldier Field, en Chicago, Estados Unidos, y culminará un año después en el estadio San Siro, en Milán, Italia.

En la gira también visitará Colombia, España, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Ecuador, Portugal y Puerto Rico.

El lanzamiento oficial del tema “Después de ti” se realizó el jueves 23 de abril del 2026 y está disponible en plataformas de música.