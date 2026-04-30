Premios Ivors 2026 nombran a Rosalía Compositora Internacional del Año

La cantautora española Rosalía será reconocida como Compositora Internacional del Año en los galardones Ivors 2026, que se celebrarán en Londres el próximo 21 de mayo del 2026.

La noticia se conoció este jueves 30 de abril, a través de un comunicado emitido por la Academia Ivors, en colaboración con Amazon Music, organizadores del galardón, que celebra el arte, el impacto cultural y la importancia perdurable de las canciones.

El escrito explica que este año se reconocerá a una compositora internacional cuyas canciones han tenido impacto cultural y comercial en el Reino Unido en el último año. Además, resalta que Rosalía se arraiga en la tradición, con una composición que fluye con naturalidad a través de la forma, el idioma y el género, y crea obras que se sienten a la vez profundamente auténticas y singularmente originales.

“Sus canciones han cautivado al público de todo el mundo. Con letras en más de 13 idiomas, Rosalía ha derribado barreras y fronteras”, dijo Roberto Neri, director ejecutivo de la Academia Ivors, organización líder para compositores en el Reino Unido.

La cantautora española lanzó su álbum LUX en el 2025, escrito en 13 idiomas, con éxitos como La Perla, Berghain o Reliquia. El material alcanzó el número 1 en cinco listas de Billboard y debutó en el número 4 del Billboard 200.

LUX fue nombrado uno de los mejores álbumes del año por Rolling Stone, Billboard, The New York Times, Pitchfork y The New Yorker.

Según el comunicado, el disco representó una producción artística audaz e innovadora para la artista, pero también un proyecto revelador que trascendió las barreras lingüísticas y de género.

“Con su talento, musicalidad e intelecto, Rosalía redefine el concepto de composición. Su obra fusiona tradición y experimentación con una precisión e impacto extraordinarios, crea canciones que evolucionan constantemente y nos sumergen por completo en su universo”, dijo el presidente de la Academia, Tom Gray.

En abril del 2026, Rosalía también fue reconocida como Mujer del Año en la cuarta edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026.

Con información de EFE.