Premio Mujer del Año 2026: Rosalía será homenajeada por Billboard

La cantante y compositora española Rosalía, considerada una de las voces más influyentes de su generación, recibirá el premio Mujer del Año en la cuarta edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, que se celebrará este jueves 23 de abril.

“Rosalía ha desafiado los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora que ha cautivado audiencias en todo el mundo”, indicaron los organizadores en un comunicado.

Billboard destacó que la artista ha logrado siete números 1 en Latin Airplay, nueve top 10 en Hot Latin Songs y nueve títulos en el Billboard Hot 100. Además, su álbum más reciente, LUX, debutó en el primer lugar de las listas Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums, así como en el número 4 del Billboard 200, lo que marcó su primer top 10 en la lista general, en noviembre del 2025.

“Su más reciente álbum reafirma su estatus como una fuerza cultural, generando conversación global y consolidando su reputación como una líder creativa y visionaria”, indicaron.

La cantante española se une al grupo de homenajeadas que incluye a artistas como:

Becky G, premio “Impacto Global”

Gloria Trevi, premio “Trayectoria Artística”

Ivy Queen, premio “Pionera”

Joy, premio “Espíritu de Cambio”

Julieta Venegas, premio “Excelencia Artística”

Lola Índigo, premio “Evolución”

Young Miko, premio “Artista Imparable”

Rosalía, será reconocida como Artista del Año

“Reconocerla como Mujer del Año es celebrar una trayectoria de excelencia artística, así como su impacto cultural y las nuevas posibilidades que continúa abriendo para las mujeres en la música”, concluyeron.

La gala se celebrará este jueves 23 de abril, a las 21 horas (19 horas de Guatemala), en Miami. La transmisión en directo comenzará una hora antes para mostrar el paso de artistas y personalidades por la alfombra rosa, y podrá verse por Telemundo, en su canal de YouTube, a través de streaming en Peacock y en las redes sociales de Latin Billboard.

La cantante y empresaria Chiquis, ganadora de tres premios Latin Grammy y figura de la música regional mexicana, será la conductora del especial. Artistas como David Bisbal, Feid, Natalia Lafourcade, Natti Natasha, Villano Antillano, Carlota Vizmanos, Jessica Carrillo y Justina Machado también participarán como presentadores.