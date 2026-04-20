Emiliano Aguilar, de la familia Aguilar, anuncia tema musical con Cazzu



Emiliano Aguilar es el hijo mayor de Pepe Aguilar y de Carmen Treviño. Emiliano ha tenido distanciamiento de su familia y en los últimos días ha dado su opión sobre las polémicas que han surgido entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Emiliano Aguilar confrontó a su cuñado Nodal por la participación de la modelo mexicana Dagna Mata en su nuevo video Un vals, por su gran parecido con su expareja Cazzu y su esposa Ángela Aguilar, hermana de Emiliano. Emiliano comparte que esto fue una falta de respeto para su hermana.

El cantante fue nombrado con el título de Rey de los Inmigrantes por la asociación de mariachis y recibió una medalla de Germán Lizárraga. Durante el nombramiento también habló de su nueva canción Harley Y Guason.

Durante su intervención también dio una noticia: "se los voy a decir enfrente de todos. Mi gente, se ha logrado que yo nunca pensé que se iba a lograr. Se viene una rola con Cazzu", contó Aguilar en una conferencia de prensa. El cantante anunció la colaboración aunque Cazzu no ha confirmado este trabajo. Salió instantes después porque apareció su exrepresentante, Tony Rocks, quien intentó hablar con él frente a los medios. Las cámaras le siguieron hasta el estacionamiento preguntando sobre qué pasó.





No fue a la boda

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron por lo civil el 24 de julio de 2024. El sábado 27 de julio de ese año, el hijo mayor de Pepe Aguilar, en rede sociales escribió que no fue invitado a la fiesta, y dejó un mensaje en una de las fotos de la boda en el que se lee, "GPI" (gracias por invitar).

Emiliano también se comunicó con Cazzu en Instagram. Era un mensaje con tres emojis de fuego que ha tenido diferentes interpretaciones. Horas después el mensaje fue borrado, indica una nota de El Universal de México, que tiene un toma de pantalla.

En el programa El Gordo y la Flaca, El hijo mayor de Pepe Aguilar dijo que le gustaba la música de Cazzu, "rapea bien", expresaba. En esa ocasión también deseó lo mejor para su hermana y dijo que nunca había hablado con Nodal, además de verlo hace algunos años abriendo el concierto de su papá.