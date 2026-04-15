Polémica entre Nodal y la familia Aguilar por actriz de su nuevo video

El nuevo video de Christian Nodal, Un vals, lanzado recientemente en redes sociales, está dando de qué hablar no por el contenido de su letra, sino por la actriz que lo protagoniza.

En días anteriores, Christian Nodal había comentado que su nuevo tema estaba inspirado en su matrimonio con Ángela Aguilar; sin embargo, tras la publicación del video en redes sociales, se desató una ola de comentarios de internautas que notaron el gran parecido físico de la modelo con su expareja Cazzu y con su esposa, Ángela.

El debate se abrió en diferentes plataformas, donde los usuarios señalaron que la actriz tiene un corte de cabello similar al de Ángela Aguilar, mientras que sus tatuajes en el cuello y el piercing en la nariz la hacen lucir como Cazzu.

Nodal aseguró que no tuvo control sobre las decisiones creativas del video y no pudo hacer más que retirar el material promocional de su cuenta de TikTok y limitar los comentarios en redes sociales. Sin embargo, el escándalo aumentó cuando el periodista Javier Ceriani reveló que la producción de Un vals estuvo a cargo de Ladon Productions, la cual pertenece al artista.

El presentador de radio y televisión argentino aseguró que esto habría molestado a los Aguilar, quienes habrían arremetido contra Christian, al considerar el video como una falta de respeto hacia Ángela. “La cosa se está poniendo muy, pero muy fea”, dijo.

“Los Aguilar le dijeron de todo a Christian... no lo aguantan más. Y Ángela está entre la espada y la pared, porque es su esposo y la familia controladora. Dicen que los insultos de Pepe Aguilar hacia Nodal, y Aneliz también, toda la familia Aguilar señalaron a Christian, porque no entendieron la jugada. Porque están empezando a sospechar que con tal de salvar su carrera y que todo el mundo ‘shakirice’ su tema musical, la picardía del productor español. Le salió mal, pero muy mal, porque la que más pierde en todo esto es Ángela, desfigurada, humillada. No le suma nada a los Aguilar tener una modelo que se parece a Cazzu”, explicó Ceriani.

Según el periodista, Nodal habría hecho todo “a conciencia”, sin la supervisión de su padre ni de Pepe Aguilar, con el propósito de provocar la polémica y generar un efecto mediático en su carrera.