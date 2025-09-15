Más de 200 mil firmas buscan cancelar concierto de Ángela Aguilar y su familia en Guadalajara

México se encuentra en vísperas de celebrar su independencia. En medio de la algarabía patria, ciudadanos mexicanos exigen que la cantante Ángela Aguilar y su familia no participen en los festejos patrios en Guadalajara, Jalisco, según la prensa local.

Este 15 de septiembre, el medio Milenio reportó que hay una petición en la plataforma Change.org para cancelar el concierto que ofrecerá la familia Aguilar con motivo de la conmemoración del Grito de Independencia.

Aunque la solicitud está activa desde el 28 de agosto, los usuarios de la plataforma aún pueden firmarla. De acuerdo con Milenio, la petición se viralizó en los últimos días, ya que muchos usuarios sostienen que la familia Aguilar no representa a México.

Pese a que el evento es gratuito, parte de la población pide su cancelación por diversos motivos. Hasta ahora, se han registrado poco más de 213 mil 762 firmas verificadas.

¿Por qué buscan cancelar el concierto de Ángela Aguilar y su familia?

En la petición publicada en Change.org se detallan las razones por las cuales algunos mexicanos rechazan el concierto. Según dicha plataforma, el argumento principal es el discurso que, afirman, ha expresado la familia Aguilar en contra de los migrantes.

En ese sentido, señalan que Pepe Aguilar dijo durante una presentación en Estados Unidos: “hacer las cosas legalmente, sin pretextos”.

Los firmantes consideran que millones de mexicanos indocumentados enfrentan persecución, explotación y violaciones a sus derechos humanos, situación que contrasta con las declaraciones atribuidas al cantante. Asimismo, desaprueban que Ángela Aguilar se describiera como “mexicoamericana legal”.

“Seguir dándoles foco (a la familia Aguilar) y contratándolos con dinero del pueblo es confirmar y validar ese discurso que lastima a nuestra gente migrante”, se lee en la solicitud.

Los impulsadores de la petición afirman que la familia Aguilar está desconectada del público y representa “poco ejemplo social”, en referencia a los recientes escándalos. Asimismo, piden al gobernador Pablo Lemus Navarro y a las autoridades de Jalisco que cancelen la presentación y que no se utilicen recursos públicos para promover artistas que, según indican, discriminan a la comunidad migrante.

Además, solicitan dar prioridad a artistas que representen la unidad, la dignidad y los valores de la población mexicana.