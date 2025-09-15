Más de 200 mil firmas buscan cancelar concierto de Ángela Aguilar y su familia en Guadalajara

escenario

Más de 200 mil firmas buscan cancelar concierto de Ángela Aguilar y su familia en Guadalajara

Medios internacionales revelaron que existe una petición para que la cantante Ángela Aguilar y su familia queden fuera de las fiestas patrias en Guadalajara, México.

María Alejandra Guzmán

|

Ángela Aguilar se une a Michael Kors como embajadora.

.Piden cancelar concierto de Ángela Aguilar y su familia en Guadalajara, Jalisco. (Foto Prensa Libre: AFP)

México se encuentra en vísperas de celebrar su independencia. En medio de la algarabía patria, ciudadanos mexicanos exigen que la cantante Ángela Aguilar y su familia no participen en los festejos patrios en Guadalajara, Jalisco, según la prensa local.

Este 15 de septiembre, el medio Milenio reportó que hay una petición en la plataforma Change.org para cancelar el concierto que ofrecerá la familia Aguilar con motivo de la conmemoración del Grito de Independencia.

Aunque la solicitud está activa desde el 28 de agosto, los usuarios de la plataforma aún pueden firmarla. De acuerdo con Milenio, la petición se viralizó en los últimos días, ya que muchos usuarios sostienen que la familia Aguilar no representa a México.

Pese a que el evento es gratuito, parte de la población pide su cancelación por diversos motivos. Hasta ahora, se han registrado poco más de 213 mil 762 firmas verificadas.

LECTURAS RELACIONADAS

La polémica "pelea de perros" que desató la familia Aguilar en Instagram

Qué dice la canción que Christian Nodal ha dedicado a Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda

¿Qué dice la canción que Christian Nodal ha dedicado a Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda?

¿Por qué buscan cancelar el concierto de Ángela Aguilar y su familia?

En la petición publicada en Change.org se detallan las razones por las cuales algunos mexicanos rechazan el concierto. Según dicha plataforma, el argumento principal es el discurso que, afirman, ha expresado la familia Aguilar en contra de los migrantes.

En ese sentido, señalan que Pepe Aguilar dijo durante una presentación en Estados Unidos: “hacer las cosas legalmente, sin pretextos”.

Los firmantes consideran que millones de mexicanos indocumentados enfrentan persecución, explotación y violaciones a sus derechos humanos, situación que contrasta con las declaraciones atribuidas al cantante. Asimismo, desaprueban que Ángela Aguilar se describiera como “mexicoamericana legal”.

“Seguir dándoles foco (a la familia Aguilar) y contratándolos con dinero del pueblo es confirmar y validar ese discurso que lastima a nuestra gente migrante”, se lee en la solicitud.

Los impulsadores de la petición afirman que la familia Aguilar está desconectada del público y representa “poco ejemplo social”, en referencia a los recientes escándalos. Asimismo, piden al gobernador Pablo Lemus Navarro y a las autoridades de Jalisco que cancelen la presentación y que no se utilicen recursos públicos para promover artistas que, según indican, discriminan a la comunidad migrante.

Además, solicitan dar prioridad a artistas que representen la unidad, la dignidad y los valores de la población mexicana.

Petición de cancelación de concierto de la familia Aguilar
Petición oficial para cancelar el evento de la familia Aguilar en Guadalajara durante las fiestas patrias. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Angela Aguilar México Pepe Aguilar Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS