¿Qué dice la canción que Christian Nodal ha dedicado a Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda?

Una canción ha marcado las relaciones sentimentales de Christian Nodal. Según comentan sus seguidores, el cantante ha dedicado la misma melodía a sus tres últimas parejas: Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda.

Entre 2020 y 2022, cuando fue pareja de Belinda, Nodal interpretó la canción Eso y más, de Joan Sebastian, durante una fiesta privada.

Más adelante, dedicó esa misma melodía a Cazzu durante un concierto. Nodal agradeció públicamente a la cantante por haberlo acompañado en su proceso de “sanación emocional”.

“Me arrepiento de haberla dedicado antes”, expresó el cantante en aquella ocasión.

Recientemente, interpretó la misma canción en el escenario junto a Ángela Aguilar, lo cual provocó múltiples comentarios entre sus seguidores en redes sociales.

Qué dice la canción Eso y más de Joan Sebastian

Me contaron de Romeo y Julieta

Y pensé: ¡Qué hermoso cuento!

Y ahora resulta que es más grande

Que es más bello esto

Esto que por ti yo siento

-

Cruzaré los montes, los ríos, los valles

Por irte a encontrar

Salvaría tormentas, ciclones, dragones

Sin exagerar

-

Por poder mirarme en tus ojos bonitos

Y vivir la gloria de estar a tu lado

Porque en mí ya siento que te necesito

Que me he enamorado

-

Por poder mirarme en tus ojos bonitos

Y vivir la gloria de estar a tu lado

Porque en mí ya siento que te necesito

Eso y más haré

-

Por asegurar la sonrisa de tu alma

Buscando equidad

Yo podría empeñar lo más caro que tengo

Que es mi libertad

-

Y sería un honor, ay, amor, ser tu esclavo

Sería tu juguete por mi voluntad

Y si un día glorioso en tus brazos acabo

¡Qué felicidad!

-

Sí, sería un honor, ay, amor, ser tu esclavo

Sería tu juguete por mi voluntad

Y si un día glorioso en tus brazos acabo

¡Qué felicidad!

Fuente de la letra: letras.com

Esta es la versión original de Joan Sebastian.