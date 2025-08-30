Escenario
¿Qué dice la canción que Christian Nodal ha dedicado a Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda?
La misma melodía ha sido dedicada por Christian Nodal en tres ocasiones: a Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda.
Christian Nodal ha dedicado en público y privado la misma canción a sus tres últimas parejas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)
Una canción ha marcado las relaciones sentimentales de Christian Nodal. Según comentan sus seguidores, el cantante ha dedicado la misma melodía a sus tres últimas parejas: Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda.
Entre 2020 y 2022, cuando fue pareja de Belinda, Nodal interpretó la canción Eso y más, de Joan Sebastian, durante una fiesta privada.
Más adelante, dedicó esa misma melodía a Cazzu durante un concierto. Nodal agradeció públicamente a la cantante por haberlo acompañado en su proceso de “sanación emocional”.
“Me arrepiento de haberla dedicado antes”, expresó el cantante en aquella ocasión.
Recientemente, interpretó la misma canción en el escenario junto a Ángela Aguilar, lo cual provocó múltiples comentarios entre sus seguidores en redes sociales.
Qué dice la canción Eso y más de Joan Sebastian
Me contaron de Romeo y Julieta
Y pensé: ¡Qué hermoso cuento!
Y ahora resulta que es más grande
Que es más bello esto
Esto que por ti yo siento
-
Cruzaré los montes, los ríos, los valles
Por irte a encontrar
Salvaría tormentas, ciclones, dragones
Sin exagerar
-
Por poder mirarme en tus ojos bonitos
Y vivir la gloria de estar a tu lado
Porque en mí ya siento que te necesito
Que me he enamorado
-
Por poder mirarme en tus ojos bonitos
Y vivir la gloria de estar a tu lado
Porque en mí ya siento que te necesito
Eso y más haré
-
Por asegurar la sonrisa de tu alma
Buscando equidad
Yo podría empeñar lo más caro que tengo
Que es mi libertad
-
Y sería un honor, ay, amor, ser tu esclavo
Sería tu juguete por mi voluntad
Y si un día glorioso en tus brazos acabo
¡Qué felicidad!
-
Sí, sería un honor, ay, amor, ser tu esclavo
Sería tu juguete por mi voluntad
Y si un día glorioso en tus brazos acabo
¡Qué felicidad!
Fuente de la letra: letras.com
Esta es la versión original de Joan Sebastian.