Adela Micha aclara rumores sobre su entrevista con Christian Nodal

La polémica entrevista, titulada Soy peor que mujeriego y publicada en el programa Un día, una voz, de La Saga, ha acumulado más de 5.7 millones de vistas, donde revela algunos detalles de su separación con Cazzu y su relación con Ángela Aguilar.

Desde su difusión, se ha especulado sobre un posible distanciamiento entre Micha y Nodal, alimentado por comentarios en redes sociales que aseguran que dejaron de seguirse y que la entrevistadora habría recibido una suma millonaria para eliminar el contenido.

Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en días recientes, Micha conversó con algunos medios y desmintió tales versiones. Afirmó que no consideró polémica la entrevista, aunque reconoció que la historia de vida de Nodal sí lo es.

“Nadie lo obligó a hablar”, puntualizó, y subrayó que las declaraciones de sus invitados son responsabilidad de ellos, no del entrevistador.

Respecto de los supuestos ofrecimientos económicos para evitar la publicación, aseguró que fue un proceso profesional y que Nodal accedió a participar de forma voluntaria.

La entrevistadora negó haber recibido una oferta de un millón de pesos para retirar el material de redes sociales.

Describió a Nodal como “muy amable, cariñoso y generoso con su tiempo”, pero aclaró que no existe una amistad entre ambos y que no se han seguido antes en redes sociales.

“Fue un entrevistado como muchos de los que entrevisto”, concluyó.