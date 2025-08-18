Escenario

Exnovia de Nodal afirma que el cantante le hizo lo mismo que a Cazzu

Continúa el drama en la historia sentimental de Christian Nodal; su exnovia asegura que vivió lo mismo que Cazzu.

Christian Nodal durante su presentación en Guatemala, el 9 de agosto pasado. El artista despertó una nueva ola de cr´ticas despue´s de una entrevista en el programa de Adela Micha. (Foto Prensa Libre: ASA Promotions)

La pareja Christian Nodal y Ángela Aguilan han despertado controversia a lo largo de su relación desde que se anunció su noviazgo por medio de una entrevista con la revista ¡Hola!

La confirmación de la relación sentimental entre Ángela Aguilar y Nodal se dio tan solo días después de que el intérprete de Ya no somos ni seremos se separara de Cazzu, por lo que ambos fueron fuertemente criticados. Uno de los momentos que más se han difundido entre la pareja ha sido su primer beso público luego de confirmar su relación, en el escenario del Auditorio Nacional de México. La pareja se casó sorpresivamente en julio 2024.

A un año de su relación Nodal, quien recientemente visitó Guatemala en su giral Pa’l Cora Tour 2025 dio una entrevista con la periodista Adela Micha que ha despertado una ola de momentos virales al explicar el término con Cazzu, las fechas entre los cambios de sus parejas, la fecha de boda espiritual y su relación a distancia con su hija.

Nodal reveló que había terminado seis veces con Cazzu antes de su ruptura definitiva y aseguró que, al final, ya solo eran “roomies” o compañeros de vivienda.

Habla exnovia de Nodal

Lisa Fernanda Macías, influencer de 25 años, se ha hecho famosa tras asegurar que fue pareja de Christian Nodal en la preparatoria. La joven comenta que, cuando estuvo con Nodal, vivió una infidelidad y se enteró que fue a ella quien dedicó la canción Te fallé.

“Me han preguntado mucho si yo soy la persona que lo terminó en la preparatoria. La verdad, no sé. Según yo, fui su única novia de preparatoria, y hasta ahí. Pero, por como tiene el historial, no me atrevería a meter las manos al fuego”, dice la tiktoker.

"Lo recuerdo como una persona que tiene muchos impulsos; que me haya terminado a mí para, al día siguiente, estar con otra, y que ahora, casi 10 años después, esa historia se repita... pero ahora la diferencia es que lo dijo él al público y que la gente ya conozca su modus operandi, a mí me hizo sentir un poco de decepción al ver que ha cambiado tanto, pero a la vez no ha cambiado nada".

"Sé que no se puede juzgar a la gente por solo un video, pero una serie de eventos que ha estado repitiendo a lo largo de los años y que, desgraciadamente, se han hecho públicos, yo creo que sí te invitarían a reflexionar si la manera en la que estás empezando o siendo en las relaciones es la más sana para ti", concluyó.

"Lo único que sí sé es que yo nunca quise regresar, y de eso no me arrepiento nada. Algo que sí se me hace muy triste es que lo que yo alcancé a conocer de él no es muy diferente a lo que yo escuché en esa entrevista", expresó.