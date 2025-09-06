La polémica “pelea de perros” que desató la familia Aguilar en Instagram

Los conflictos se han hecho presentes en los últimos días en la familia Aguilar, desde la petición de cancelar sus conciertos en México hasta una disputa que se ha vivido en redes sociales entre sus integrantes.

Pepe Aguilar dio declaraciones acerca de un problema del pasado y explicó por qué no vio crecer a su hijo mayor: “Yo no me alejé, su mamá se lo llevó (a Emiliano). Vivíamos en la Ciudad de México… Un día ella optó por irse”.

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, salió en defensa de su mamá, Carmen Treviño, y reveló comentarios negativos que ella recibió de parte de su familia paterna.

Después de esos videos apareció en escena una cuenta llamada Gordo, el pug familiar, que describe los viajes y recorridos de la mascota de la familia Aguilar.

Se publicó una imagen en la que el perro aparecía en un lugar parecido al que Emiliano utiliza en sus videos, frente a una piscina, y con la frase “Les tengo una pregunta”, con la cual acostumbra iniciar sus grabaciones. Los seguidores lo consideraron una falta de respeto.

La imagen fue borrada, pero Emiliano respondió a esta acción, que calificó de negativa. Su publicación mostraba una foto familiar de los Aguilar con la cara del perro superpuesta. Ángela Aguilar dio like a esta publicación.

Se hizo una aclaración, que Emiliano también compartió, en la que se pidió disculpas por la publicación subida en burla hacia él. La acción se justificó en nombre de la mascota, al considerar que le incomodaba que su hermano mayor hablara mal de su papá.

Según Emiliano, en una reciente entrevista, fue su hermano Leonardo quien habría compartido la fotografía que se volvió viral, en la que lo comparaban con un perro. Además, confesó que le dolió verla al principio.

Pero, el hijo mayor de los Aguilar se ha caracterizado por compartir su vida en redes sociales.

No fue a la boda

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron por lo civil el 24 de julio de 2024. El sábado 27 de julio de ese año, el hijo mayor de Pepe Aguilar, en rede sociales escribió que no fue invitado a la fiesta, y dejó un mensaje en una de las fotos de la boda en el que se lee, "GPI" (gracias por invitar).

Emiliano también se comunicó con Cazzu en Instagram. Era un mensaje con tres emojis de fuego que ha tenido diferentes interpretaciones. Horas después el mensaje fue borrado, indica una nota de El Universal de México, que tiene un toma de pantalla.

En el programa El Gordo y la Flaca, El hijo mayor de Pepe Aguilar dijo que le gustaba la música de Cazzu, "rapea bien", expresaba. En esa ocasión también deseó lo mejor para su hermana y dijo que nunca había hablado con Nodal, además de verlo hace algunos años abriendo el concierto de su papá.