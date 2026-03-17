Mensajes en redes de Cazzu surgen tras declaraciones de Nodal sobre su hija

Christian Nodal y Cazzu se encuentran de nuevo en polémica. Según medios internacionales, Nodal interpusó una demanda contra su expareja por exponer a su hija en redes sociales.

La historia de la expareja se dio cuando Nodal, luego de dos años de romance con Cazzu, anunció el término de su relación con la rapera argentina el 23 de mayo de 2024. Juntos tienen una hija llamada Inti.

Semanas después, el intérprete de Botella trás botella hizo oficial su noviazgo con Ángela Aguilar. Uno de los momentos que más se han difundido entre la pareja ha sido su primer beso público luego de confirmar su relación, en el escenario del Auditorio Nacional de México. La pareja se casó en julio 2024.

En una reciente entrevista con medios de comunicación, Nodal señaló que la demanda se enfoca únicamente en la exposición de la menor en redes sociales y que no tiene relación con aspectos económicos ni con la custodia.

“Estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes”, señaló Nodal, y agregó que busca evitar que su hija sea “utilizada” como tema de conversación.

El intérprete afirmó que su objetivo es resguardar el bienestar de su hija, aunque reconoció que no siempre ha logrado llegar a acuerdos con Cazzu.

La respuesta de Cazzu

Cazzu publicó en sus redes sociales imágenes de sus presentaciones en vivo y de sus vacaciones junto a su hija.

Entre el material incluyó fragmentos de la canción “Engreído”. Sus seguidores lo interpretaron como una indirecta hacia el cantante mexicano tras conocerse la demanda.

"Si te preguntan contarás tu versión echándole tierra a mi nombre. A diferencia de ti, callaré que duro poco, no porque fuera una noche", dice la canción.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar.