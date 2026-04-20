Ángela Aguilar reaparece en redes tras rumores de separación con Christian Nodal

Tras varios días de polémica por el video Un vals, de Christian Nodal, que habría llevado a la separación de la pareja, Ángela Aguilar volvió a aparecer en redes sociales, aunque no precisamente para referirse al tema.

La artista reapareció en Instagram con una publicación compartida en colaboración con su padre, Pepe Aguilar, donde muestran un adelanto de su próximo lanzamiento musical titulado China de los ojos negros.

La publicación, inicialmente difundida por Pepe Aguilar, contiene el video de un disco reproduciéndose con el tema. En el texto únicamente dice “21 de abril”, acompañado de hashtags que mencionan a Antonio Aguilar, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar.

La fecha hace referencia al estreno de la nueva canción, una versión del clásico compuesto por Fernando Fernández que se hizo popular con la interpretación de Antonio Aguilar, y que será lanzada este martes 21 de abril del 2026.

Aunque los seguidores han estado a la expectativa de una reacción de la artista sobre la polémica que ha envuelto su matrimonio, Ángela no se ha pronunciado al respecto; únicamente su familia emitió un comunicado para desvincularla de la polémica.

“En los últimos días han circulado distintas versiones que buscan vincular a Ángela Aguilar con una conversación que no le corresponde. Ante esto, es importante señalar que cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de su parte dentro de este tema carece de sustento”, dice el documento.

Agrega que la artista ha estado enfocada en su trabajo y proyectos, manteniéndose al margen de toda especulación. Además, lamentaron que se utilice su nombre para provocar desinformación e hicieron un llamado a verificar toda información antes de difundirla.

“Ángela continuará concentrada en su música, su carrera y su paz personal. Se agradece a quienes informan con responsabilidad”, concluye.

El escándalo comenzó tras la publicación del video Un vals, de su esposo, Christian Nodal, donde seguidores señalaron que la actriz Dagna Mata, quien protagoniza la producción, tiene un corte de cabello similar al de Ángela Aguilar, mientras que sus tatuajes en el cuello y el piercing en la nariz la hacen lucir como Cazzu.

La familia Aguilar se habría molestado con Nodal por el notable parecido, al calificar el hecho como un acto de humillación hacia Ángela y una estrategia de su esposo para crear polémica. El problema habría escalado a tal grado que Ángela habría abandonado su residencia matrimonial para refugiarse en el rancho de su madre.