“El diablo viste a la moda 2”: a qué hora y dónde ver la alfombra roja y la premier mundial

Este 20 de abril del 2026, 10 días antes del estreno de la película El diablo viste a la moda 2, Disney+ transmitirá en directo la alfombra roja y la premier global de la producción cinematográfica.

“Los suscriptores de la plataforma tendrán un asiento en primera fila en la alfombra roja más elegante de la temporada”, anunció en su sitio web oficial.

El evento tendrá lugar este lunes 20 de abril en el Lincoln Center, en la Ciudad de Nueva York, y la transmisión se realizará en directo, en su idioma original, a partir de las 18.30 horas (16.30 en Guatemala). Una vez finalizada la actividad, la grabación quedará disponible en Disney+ para verla de nuevo.

“Esta experiencia en vivo acercará a los fans más que nunca a la emoción, el glamour y el brillo detrás de escena de un gran estreno cinematográfico. Desde impactantes momentos de moda y la llegada de las celebridades hasta entrevistas con el reparto y sorpresas especiales, los suscriptores de Disney+ podrán disfrutar de una visión privilegiada de un evento en el que cada detalle está listo para la pasarela”, se lee en la publicación.

En la transmisión podrá verse a todo el elenco conformado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Caleb Hearon y Helen J. Shen, así como al director David Frankel, a la guionista Aline Brosh McKenna y a otros participantes en la producción.

En la película original, estrenada en el 2006, Andy Sachs (Anne Hathaway), una joven recién graduada en periodismo, consigue trabajo como asistente personal de la temida Miranda Priestly (Meryl Streep), directora de una prestigiosa revista de moda femenina en la Ciudad de Nueva York.

La secuela, El diablo viste a la moda 2, llega 20 años después. “Sigue la lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton, su exasistente convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos”, indica la sinopsis.

La película tendrá estreno mundial el jueves 30 de abril y, en Estados Unidos, el viernes 1 de mayo. Sin embargo, en Guatemala están habilitados preestrenos el miércoles 29 de abril por la noche en las cadenas Cinemark, Albacinema y Cinépolis.