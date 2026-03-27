Desde “Star Wars” hasta “Malcolm”: Estas son las nuevas series de Disney Plus para abril 2026

Seis series y miniseries proyectan diversas historias para niños, jóvenes y adultos; se estrenarán en Disney Plus durante abril del 2026.

Los estrenos llegarán en las primeras dos semanas del mes, con producciones que abordan temáticas de drama, curiosidad y suspenso. Algunas están basadas en historias reales o en novelas emblemáticas.

Desde la historia del hijo de Pablo Escobar hasta un acercamiento al mundo de las abejas, la plataforma pondrá a disposición títulos como Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, Secretos de las abejas, Star Wars: Maul – Lord de las sombras, Los testamentos: De las hijas de Gilead, Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta y La nena.

Estos son los estrenos que podrá disfrutar durante abril del 2026 en Disney Plus:

Dear Killer Nannies: Criado por sicarios (1 de abril)

A lo largo de ocho episodios, la serie muestra la historia del hijo de Pablo Escobar Gaviria, quien, entre su inocencia y el entorno violento en el que crece, descubre progresivamente el verdadero rostro de su padre y el impacto de sus actos en quienes lo rodean.

El pequeño, interpretado por el actor John Leguizamo, crece con los sicarios contratados para protegerlo, convertidos a su vez en sus improvisados “nannies”. La serie se estrenará el 1 de abril.

Secretos de las abejas (1 de abril)

Dirigida por el cineasta Bertie Gregory, explorador de National Geographic, y producida ejecutivamente por James Cameron, ganador de un Óscar y National Geographic Explorer-at-Large, la producción se estrena en el marco del Mes de la Tierra para mostrar a uno de los héroes más pequeños, pero más importantes del planeta: las abejas.

La serie forma parte de la campaña Un paso a lo maravilloso y ha utilizado tecnología de filmación de vanguardia para revelar el extraordinario mundo de estos insectos, su arquitectura e inteligencia, y secretos nunca vistos.

Star Wars: Maul – Lord de las sombras (6 de abril)

Ambientada tras los acontecimientos de Star Wars: La Guerra de los Clones, esta serie animada muestra a Maul, el emblemático villano de Star Wars, quien trama reconstruir su organización criminal en un planeta ajeno al Imperio.

Allí se cruza con un joven padawan Jedi desilusionado que podría convertirse en el aprendiz que busca para ayudarlo en su implacable búsqueda de venganza.

Los testamentos: De las hijas de Gilead (8 de abril)

Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, es una historia de crecimiento ambientada en Gilead. La serie sigue a las adolescentes Agnes, obediente y piadosa, y a Daisy, una recién llegada desde fuera de sus fronteras.

“Mientras recorren los lujosos pasillos de la exclusiva escuela preparatoria de la Tía Lydia para futuras esposas —un lugar donde la obediencia se impone con brutalidad y siempre bajo justificación divina—, su vínculo se convierte en el detonante que sacudirá su pasado, su presente y su futuro”, describe Disney Plus.

Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta (10 de abril)

Esta miniserie de cuatro episodios marca el regreso de Malcolm in the Middle. Tras mantener durante más de una década a su familia alejada de él y de su hija, Malcolm se ve obligado a regresar a su entorno familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta de 40 aniversario.

Los 151 episodios de la producción original también se encuentran disponibles en Disney Plus.

La nena (12 de abril)

La serie de ocho episodios es una adaptación de la tercera novela de la saga de La novia gitana, creada por Carmen Mola y dirigida por Paco Cabezas.

Tras la muerte de Lucas, Elena Blanco ha desaparecido. Solo Mariajo conoce su paradero y lo mantiene en secreto incluso para el resto del equipo. En medio del misterio, la violencia y los conflictos internos y externos, los protagonistas intentan recuperar sus vidas.