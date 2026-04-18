Val Kilmer vuelve al cine tras su muerte: así lo recrearon con inteligencia artificial

Tras su fallecimiento en el 2025, el actor Val Kilmer vuelve a la pantalla grande gracias a la inteligencia artificial generativa, que recreó su presencia para la película “As Deep as the Grave”, que se estrenará en los próximos meses del 2026.

Sus creadores, los hermanos Coerte y John Voorhees, presentaron el primer tráiler de esta producción durante la CinemaCon 2026, celebrada recientemente en Las Vegas.

Años antes de su muerte, Val Kilmer habría elegido el papel del padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano, ligado a la Misión de San Juan, en Farmington, Nuevo México. Sin embargo, cuando llegó el momento del rodaje, en el 2020, en medio de la pandemia, Kilmer tuvo que retirarse por el deterioro de su salud.

Val Kilmer murió en el 2025, a los 65 años, a causa de neumonía, tras una larga batalla contra el cáncer de garganta. Los cineastas continuaron las grabaciones sin su personaje, en lugar de buscar otro actor, pero luego se dieron cuenta de que la historia no funcionaba sin él.

“Lamentablemente, su salud en aquel momento le impidió interpretar este papel, que tenía un significado espiritual y cultural para él. Nos sentimos honrados de colaborar con su hija Mercedes, quien aporta su propia experiencia cinematográfica, para dar vida a este personaje tal y como lo habíamos imaginado originalmente”, dijo Coerte a medios internacionales.

La familia del actor, encabezada por sus hijos Mercedes y Jack Kilmer, autorizó el uso de su imagen y brindó material, como grabaciones, fotografías y videos, para construir la recreación digital de su padre.

En distintas escenas, el actor aparece en varias etapas de su vida: en algunas, más joven, y en otras, como adulto, basadas en imágenes cedidas por su familia y tomadas de sus últimos trabajos cinematográficos.

“No le temas a los muertos. Y no me temas a mí”, dice Kilmer al final del tráiler, con la voz y el rostro generados digitalmente.

La producción narra la historia real de Ann Morris, una de las primeras arqueólogas del país, y su excavación en el Cañón de Chelly, en Arizona, en su intento por rastrear la historia del pueblo navajo. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno, se espera que sea en los próximos meses del 2026.

Kilmer se convirtió en el carismático actor de Hollywood gracias a los papeles icónicos como Jim Morrison en The Doors, Batman en Batman Forever, Tom “Iceman” Kazansky en Top Gun y Nick Rivers en Top Secret.