Top Gun 3 es oficial: Tom Cruise regresa en la nueva película confirmada por Paramount

Paramount Pictures confirmó que trabaja en la producción de “Top Gun 3” y contará con el regreso de Tom Cruise y la participación de Jerry Bruckheimer, responsables de las dos entregas anteriores.

El anuncio se hizo durante la CinemaCon 2026, celebrada este jueves 16 de abril del 2026 en Las Vegas, por medio de los codirectores del estudio, Josh Greenstein y Dana Goldberg.

“Top Gun 3 está oficialmente en desarrollo con un guion bastante avanzado, reuniendo a Tom Cruise y Jerry Bruckheimer”, dijeron los codirectores, según una publicación de The Hollywood Reporter.

El guion comenzó a trabajarse en el 2024, a cargo de Ehren Kruger, quien también participó en la segunda película y, según se anunció, ya presenta avances importantes. Además, la nueva producción podría reunir a parte del elenco reciente, con actores como Miles Teller y Glen Powell.

La saga de Top Gun, una de las franquicias más exitosas de Paramount, debutó con Top Gun: Ídolos del Aire en 1986, con la historia de Pete Mitchell, también conocido como Maverick, un aviador talentoso y desafiante dentro de la Marina estadounidense, interpretado por Tom Cruise.

Más de 30 años después se estrenó la segunda película, Top Gun: Maverick, que llegó a los cines en el 2022 para retomar la historia del aviador, ahora como instructor de pilotos más jóvenes, en una misión de alto riesgo y con conflictos personales del pasado.

Aunque el estreno estaba programado para el 2020, se pospuso debido a la pandemia. Sin embargo, el filme, nuevamente protagonizado por Cruise, recaudó cerca de 1.5 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Aunque la producción aún está en proceso y no cuenta con fecha de estreno, la confirmación de su desarrollo ha despertado el interés de los fanáticos, quienes están a la expectativa de los detalles de la trama que envolverá la nueva historia.