Tom Cruise recibe un Óscar honorífico por su trayectoria en el cine

El actor estadounidense Tom Cruise, conocido por la saga Misión: Imposible y otras películas, recibió su primera estatuilla dorada, un reconocimiento enmarcado por una ovación de pie por parte de otras estrellas de Hollywood.

Según IMDb, Cruise nació el 3 de julio de 1962 en Nueva York y es recordado por películas como Top Gun: Pasión y gloria, Jerry Maguire: Amor y desafío y Minority Report: Sentencia previa.

También ha protagonizado otras cintas taquilleras como Vanilla Sky y la saga Misión: Imposible, una de las producciones por las que ha recibido elogios por su desempeño actoral.

Gracias a estas y otras producciones, el actor se ha consolidado como uno de los intérpretes más solicitados de la pantalla grande internacional.

Cruise, una de las figuras más taquilleras del entretenimiento, con más de 50 películas en su currículo y conocido por realizar sus arriesgadas escenas de acción sin dobles, ha sido nominado cuatro veces a los premios Óscar, pero nunca había ganado una estatuilla.

La reacción de otras celebridades ante el galardón de Tom Cruise

“Escribir un discurso de cuatro minutos para celebrar los 45 años de carrera es lo que en esta ciudad se conoce como una misión imposible”, bromeó el mexicano Alejandro González Iñárritu, quien dirigió a Cruise en la venidera Judy.

Al ritmo de la inconfundible banda sonora de Misión: Imposible, saga que ha marcado su carrera, Cruise, de 63 años, subió al escenario del Teatro Dolby de Hollywood, ovacionado por colegas como Colin Farrell y Emilio Estévez, con quienes compartió pantalla, y por Steven Spielberg, quien lo dirigió en Minority Report y La guerra de los mundos.

“Mi amor por el cine comenzó desde muy joven”, dijo la estrella, quien describió la gran pantalla como el espacio que le “despertó hambre por la aventura, por el conocimiento, por entender a la humanidad, por crear personajes, contar historias, ver el mundo”.

“Me abrió los ojos”, agregó.

Sobre los Óscar honoríficos

Los Óscar honoríficos, que entrega anualmente la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reconocen a leyendas de la industria por su trayectoria y aportes al cine.

“Esta noche no solo celebramos una filmografía, celebramos una vida de trabajo”, dijo Iñárritu, quien arrancó risas al afirmar que trabajando juntos vio a Cruise ejecutar la maniobra de acción más peligrosa posible: “Este hombre comió más chile que cualquier mexicano”.

El actor no solo devolvió los elogios a Iñárritu y a sus colegas, sino que dedicó menciones especiales a otros homenajeados de la noche, entre ellos Dolly Parton, quien recibió el premio Jean Hersholt por su labor humanitaria.