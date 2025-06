Adiós al genio del suspenso: muere Lalo Schifrin, creador del icónico tema de Misión Imposible

Schifrin, quién trabajó en la banda sonora de más de cien películas y programas de televisión, falleció en su casa en California, de acuerdo con la publicación especializada Deadline.

El músico conquistó cuatro premios Grammy en sus varias décadas de carrera, que sumó créditos en producciones de la talla de “Bullitt” (1968) protagonizada por Steve McQueen, “Operación Dragón” (1973) con Bruce Lee, y la serie de televisión “Starsky y Hutch“.

En total fue nominado 19 veces a los codiciados premios de la música, incluyendo tres veces consecutivas en la década de 1960 por el inconfundible tema de la serie de televisión “Misión Imposible“.

Variaciones de la composición a cargo de otros músicos figuran en la saga de películas derivada del programa, y protagonizadas por Tom Cruise.

El también pianista y conductor fue nominado seis veces a los Premios de la Academia por sus contribuciones en cintas como “La leyenda del indomable” (1967), “Satanic” (1979) y “The Sting II” (1983).

Schifrin, quien también compuso la banda sonora de “Harry el sucio“, protagonizada por Clint Eastwood, recibió de manos del veterano actor un Óscar honorario en 2018 por su trayectoria.

La Academia recordó este jueves “el genio” de Schifrin con homenaje en redes sociales.

The countdown begins. The fuse lights. The music hits and suddenly, you’re in it. That was the genius of Lalo Schifrin.



