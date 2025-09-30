Por qué Nicole Kidman y Keith Urban se habrían separado tras 19 años de matrimonio

Diversos medios estadounidenses confirmaron que la actriz Nicole Kidman y el músico Keith Urban se separaron luego de 19 años de matrimonio.

Medios de entretenimiento como TMZ informaron el pasado 29 de septiembre que la pareja llevaba desde "principios de verano" viviendo por separado.

Además, ese medio citó a fuentes anónimas que indicaron que la actriz no quería separarse y que intentó "salvar su matrimonio".

TMZ especificó que Urban habría abandonado la casa que compartía con Kidman, ubicada en Nashville, y se trasladó a otra residencia en la misma ciudad.

El medio agregó que la actriz expresó preocupación tras la partida de Urban, ya que deseaba "mantener a la familia en este momento difícil".

Las razones por las que la pareja habría comenzado a vivir por separado aún no están del todo claras, pero varios medios aseguran que la convivencia se tornó complicada.

También se menciona la escasa cercanía que habrían tenido debido a sus respectivas carreras profesionales.

La pareja contrajo matrimonio en el 2006 y tuvo dos hijas.

En el caso de Kidman, tiene otros dos hijos adoptivos de su matrimonio anterior con el actor Tom Cruise.

