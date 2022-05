Tom Cruise: Las impactantes imágenes del actor llegando en helicóptero para el estreno de Top Gun: Maverick”

El actor se mostró particularmente emocionado dado a que esta película es la secuela de la clásica cinta estrenada en el año 1986, y plasmó su emoción con todas las personas que se encontraban en el Teatro Lowry de la base naval de North Island.

“¿Alguien quiere ver una película en un cine? ¡Hagámoslo!“, dijo ante la multitud, la cual se mostró sumamente emocionada.

El actor, que este año cumple 60 años, hizo varias bromas con respecto a la forma en que llegó a la premier, asegurando que hacerlo por uber “era demasiado simple“.

La presentación de la película también estuvo acompañada de varios espectáculos que consistían en vuelos de aviones, militares uniformados, y los actores que estuvieron en la cinta original, entre ellos estuvieron Miles Teller, Glen Powell, Jennifer Connelly, Jay Ellis y Val Kilmer.

Tom Cruise vuelve a interpretar a su personaje Pete “Maverick” Mitchell, y según cuentan los productores y actores al momento de rodar las escenas, él no tenía ningún tipo de duda al momento de grabar las escenas de acción.

