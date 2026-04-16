“De un siglo anterior”: Bunbury comparte su entusiasmo por el lanzamiento del disco

El cantante español Enrique Bunbury se mostró entusiasmado ante su nuevo disco De un siglo anterior, a pocas horas de su lanzamiento oficial, previsto para el viernes 17 de abril del 2026.

"Soy consciente de que ya he pisado mucho terreno, pero a la vez me quedan muchos intereses que explorar. No siento que lo que venga por delante pueda ser una decepción, sino que hay buenas canciones y discos por grabar", dijo en entrevista con EFE.

Después de su último disco, Cuentas pendientes, lanzado en el 2025, la motivación creció en el artista, quien disfrutó trabajar con el equipo de producción y se aventuró a realizar pronto el nuevo material.

"Eran músicos que pertenecían a un amplio arco de la música, cada uno de un lado y, contra todo pronóstico, se creó un equipo que humana y musicalmente conectábamos mucho y quise repetir la experiencia", justifica.

Este es su decimocuarto álbum de estudio, que incluye diez temas que rinden homenaje al folclor latinoamericano y a la música hispana, como una reconexión del artista con sus raíces musicales.

Creer que se puede creer es el tema que encabeza la lista de canciones del nuevo álbum, donde reflexiona sobre el camino recorrido y la fe en sí mismo que se necesita para lograr lo que se quiere.

"Es necesario tener fe en ti mismo para subirte a un escenario y cantar delante de mil o 50,000 personas. Esa fe también es imprescindible para crear un camino propio", dijo.

Durante la conversación, el artista también reveló un sueño que quisiera cumplir: "Tengo ganas de empezar en Japón y en Rusia. Si me proponen mañana ir a hacer una girita en Japón, me lanzo inmediatamente y pongo dinero de mi bolsillo", aseguró.

Otro de los temas que cuenta historias muy personales de Bunbury es La voz, que habla de los problemas de garganta que le impedían cantar hace unos años y que lo llevaron a pensar que no se subiría más a un escenario, hasta que se descubrió que la causa era el humo que se empleaba en los conciertos.

Sin embargo, considera que lo que aprendió en la pandemia le ayudó a enfrentar ese episodio. "Esa sensación me dio una gran creatividad, así que pensé que, si por lo que fuera no podía hacer conciertos, tenía muchas otras cosas que disfrutaba mucho”.

A partir de eso, reconfiguró muchos aspectos de su vida y su carrera, como giras mucho más cortas, pasando de hacer hasta 110 conciertos a los 20 que dará este año. Eso le dejó más tiempo para grabar discos, que es algo que también disfruta hacer.

"A mí siempre me ha emocionado entrar en un estudio de grabación. Es mi lugar natural, soy feliz ahí", comenta.

El 10 de octubre del 2026 Bunbury arrancará su gira Nuevas Mutaciones Tour, con la que recorrerá México, Colombia, Estados Unidos y España para impulsar su nuevo álbum De un siglo anterior, además de llevar buena parte de su repertorio, incluso canciones que nunca había tocado.

Lista de canciones de “De un siglo anterior”, de Enrique Bunbury: