Bunbury cumple en Guatemala y ofrece vibrante velada musical con recuerdos, euforia y aplausos: “Estar aquí es un inmenso placer y un honor”

Luego de la espera de casi siete años, los guatemaltecos tuvieron nuevamente la oportunidad de ver otro concierto de Enrique Bunbury en el país.

El cantautor español celebró una velada musical durante la noche del miércoles 18 de junio en el Fórum Majadas, zona 11 de la capital, y presentó el espectáculo correspondiente al Huracán Ambulante Tour 2025, gira que comenzó el pasado 7 de junio el Querétaro, México y que luego pasó por Monterrey, y San Salvador, El Salvador.

En Guatemala, sus fanáticos abarrotaron el recinto y a las 21 horas se unieron a una voz para corear sus éxitos.

Luego de la conocida introducción de Otto e mezzo, Bunbury comenzó el concierto con El club de los imposibles y siguió con De mayor, piezas con las que llenó de nostalgia el recinto al recordar las épocas de los discos Flamingos y Pequeño, respectivamente.

“Muy buenas noches. Bienvenidos. El Huracán Ambulante presente en la ciudad de Guatemala”, fueron las palabras con las que Bunbury dio la bienvenida a los asistentes.

El cantautor español continuó con El Extranjero y los asistentes hicieron vibrar el Fórum Majadas tras corear la frase: Me siento en casa en América… En Antigua quisiera morir…

Al finalizar ese éxito en el que menciona a la ciudad colonial de Antigua Guatemala, Bunbury fue aplaudido por el público fiel que siempre lo acompaña en sus espectáculos y que anhelaba escucharlo en directo desde su anterior show en el país, en octubre del 2018.

Enrique Bunbury cautiva a los guatemaltecos durante un concierto en Fórum Majadas. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Bunbury continuó con su repertorio e hizo un repaso de su discografía con canciones como Desmejorado. Además, alegró a los admiradores jóvenes al interpretar Te puedes a todo acostumbrar, tema que incluyó en Cuentas pendientes, su reciente producción discográfica que lanzó en mayo pasado y que contiene canciones con las que se enfoca en el folclor y los ritmos tradicionales en nuestra lengua común.

El sonido del Huracán Ambulante

Tal y como lo anunció Bunbury en octubre del 2024, el Huracán Ambulante fue la banda de músicos que lo acompañó durante sus primeros años de carrera solista y lo acompañó en múltiples conciertos. Esa banda se disolvió hace dos décadas. Sin embargo, los músicos regresaron para esta nueva aventura musical.

“No saben ustedes qué inmenso placer es para nosotros presentarnos delante de ustedes de nuevo y reencontrarnos. Hace 20 años que esta banda no se juntaba, no actuábamos y no subíamos juntos a un escenario. Estar presentándonos para ustedes es un inmenso placer, es un honor”, dijo Bunbury durante la velada.

Los músicos que acompañan a Bunbury en su reciente gira:

Del Morán – bajo

Copi Corellano – teclados

Ramón Gacías – batería

Ana Belén Estaje – violín

Luis Miguel Romero – percusión

Javier Íñigo - trompeta

Javier García-Vega - trombón y guitarra española

Jordi Mena – guitarra. (Sustituye a Rafa Domínguez quien dejó la agrupación por motivos de salud)

Ramón Gacías, Copi Corellano, Del Morán, Enrique Bunbury, Javier García-Vega, Ana Belén Estaje, Jordi Mena, Luis Miguel Romero y Javier Íñigo. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La ovación

Durante el concierto de dos horas, Bunbury también incluyó éxitos como Sólo si me perdonas, Infinito, Loco, Big bang, El rescate y Qué tengas suertecita. Además, durante varios momentos de la velada fue ovacionado y como respuesta, el cantautor español agradeció por el cariño y apoyo que le han brindado en el país. “Ya hacía falta verlos. Muchas gracias, Guatemala”, dijo.

Enrique Bunbury durante un concierto en el Fórum Majadas en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La euforia continuó con temas como Las chingadas ganas de llorar, Sí, Sácame de aquí, Alaska, Apuesta por el rock ‘n’ roll, Enganchado a ti y Lady blue. Luego, Bunbury y los músicos abandonaron el escenario. Sin embargo, regresaron para complacer a los asistentes con un último bloque.

En ese segmento, el artista español interpretó temas como Parecemos tontos, Serpiente, El viento a favor y El jinete. Bunbury cerró el show a las 23 horas con … Y al final, una pieza infaltable en sus espectáculos.