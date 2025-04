“Cuentas pendientes”: El reciente álbum de Enrique Bunbury y su nuevo guiño para el folclor y los ritmos tradicionales

Desde el 8 de octubre del 2024 el cantautor español Enrique Bunbury alegró a sus admiradores tras la confirmación de nueva gira que comenzará en junio próximo en México y con la que regresará a Guatemala e interpretará sus éxitos para los fanáticos locales.

Desde ese momento, el artista español también reveló que trabajaría en nuevo álbum de estudio y este viernes 25 de abril, luego de la espera de más de seis meses, publicó Cuentas pendientes, su nueva producción discográfica que incluye 10 canciones con las que se enfoca en el folclor y los ritmos tradicionales en nuestra lengua común.

De acuerdo con Bunbury, en Cuentas pendientes incorporó la guitarra española, el piano, el contrabajo y las percusiones como protagonistas absolutos del sonido y la producción.

El cantautor español agregó que su nuevo álbum es una obra que enriquece su ya legendaria trayectoria como solista, pero que promete consolidarse como un hito en su carrera artística.

Con más de una docena de álbumes como solista, el cantautor español ha construido un legado inquebrantable, ha mostrado su constante evolución, ha desafiado nuevos ritmos y los límites de la música en español, y con Cuentas pendientes mantiene intacta la esencia lírica, su carácter inconfundible y su pasión por difundir la música en español.

Cuentas pendientes, la producción

Cuentas pendientes décimo tercer álbum de estudio en Enrique Bunbury en su etapa de solita que fue grabado en el Desierto de los Leones, un parque natural a las afueras de la ciudad de México, donde Daniel Bitrán ha creado un pequeño oasis para la inspiración y la creación musical.

En la grabación del álbum participó el maestro chileno Sebastián Aracena tocando todas las guitarras e instrumentos de cuerda. También lo hicieron los mexicanos Luri Molina en el contrabajo y Johnny Molina en las percusiones.

Portada del álbum "Cuentas pendientes", de Enrique Bunbury. (Foto Prensa Libre: Cortesía Jose Girl)

Las 10 canciones que conforman el álbum también cuentan con el toque especial de los integrantes de los Santos Inocentes (banda anterior de Enrique Bunbury), Jorge “Rebe” Rebenaque en el piano, acordeón y teclados y Ramón Gacías en la batería.

El nuevo guiño para el folclor y los ritmos tradicionales

Desde el pasado 6 de febrero, Bunbury comenzó a mostrar el sonido de su nueva propuesta con el lanzamiento de Para llegar hasta aquí, el primer sencillo de Cuentas pendientes. Además, ese día indicó que el nuevo álbum serviría de puente entre algunos discos en los que ya hizo un acercamiento a las raíces de la música popular, como en Pequeño (1999), Flamingos (2002), El viaje a ninguna parte (2004) y especialmente Licenciado cantinas (2011).

El cantautor español también dijo que su nuevo álbum profundiza todavía más en la tradición hispana y latinoamericana.

Recientemente, Bunbury enfatizó en Cuentas pendientes y el nuevo guiño para el folclor y los ritmos tradicionales.

“Cuentas pendientes tiene conexión obviamente con Licenciado Cantinas, ya que fue un disco de canciones de versiones latinoamericanas, en las que incluí cosas que había hecho con el Huracán ambulante (Otra de las bandas de músicos que acompañó al artista español)”, dijo.

Bunbury recordó que en Licenciado cantinas hizo aproximaciones a la música hispana y latina, pero afirmó que en Cuentas pendientes profundiza mucho más con canciones propias y con arreglos más pensados, partiendo del folclore y de la raíz popular.

El artista español publicó más sencillos como Las chingadas ganas de llorar, Te puedes a todo acostumbrar y Serpiente, donde demostró que en su reciente álbum explora sonidos hispanos y latinoamericanos con un enfoque más cálido y acústico.

El cantautor español Enrique Bunbury promociona "Cuentas pendientes", su reciente álbum de estudio. (Foto Prensa Libre: Cortesía Jose Girl)

“Cuando me preguntan qué lugar ocupa este nuevo álbum, Cuentas Pendientes, en mi discografía, en mi cabeza se produce un corto circuito”, indicó el cantautor español.

“Es un rompecabezas difícil de resolver, porque espero que me queden todavía piezas que acaben de aclarar la imagen final. Pese a la dificultad que me produce hablar de un disco recién sacado del horno, consigo establecer algunas certezas y no pocas dudas”, agregó.

En cuanto a la razón por la que grabó en México, Bunbury aclaró que lo eligió debido a que le fascinó el estudio y la conexión con el entorno.

“En realidad, no tiene nada que ver que el disco sea de raíz, mirando al folclor hispano y latinoamericano con el hecho de que se grabara en México. Grabar en ese país tiene que ver con el descubrimiento de El Desierto, porque me fascinó el estudio, me fascinaron quienes lo llevan. Y a nivel técnico, la posibilidad de estar en un sitio tan mágico, encerrados con los músicos y los técnicos para grabar un nuevo álbum”, añadió.

Los sencillos

Para apoyar la difusión de Cuentas pendientes, Bunbury publicó cuatro sencillos

Para llegar hasta aquí

Las chingadas ganas de llorar

Te puedes a todo acostumbrar

Serpiente

Para llegar hasta aquí

El primer sencillo del reciente álbum se lanzó el 6 de febrero y contó con el apoyo de su videoclip oficial.

La canción fue catalogada como la puerta de entrada al nuevo álbum.

Según el artista español, indicó que, tras su escucha, dejó claras una serie de premisas fundamentales antes de adentrarnos en su esencia.

La canción comienza revisitando el mar Mediterráneo y acaba viajando hasta Latinoamérica, pasando de la guitarra portuguesa al acordeón, mirando al pasado para comprender nuestro presente. Un viaje de ida y vuelta, en constante retroalimentación.

Las chingadas ganas de llorar

El segundo sencillo de Cuentas pendientes se lanzó el 6 de marzo y según Bunbury, es un himno de fortaleza y amor inquebrantable en medio del caos que incluye una letra intensa y emotiva. Además, el tema captura la esencia de la resistencia emocional, enfrentando toda adversidad.

Te puedes a todo acostumbrar

El tercer sencillo se lanzó el 3 de abril y fue catalogado como una Cumbia-Morricone cuya temática aborda la tristeza de observar el talento desperdiciado, a través de un personaje atrapado en los obstáculos que le impone su propia mente y las presiones de la vida moderna.

“Es obviamente una cumbia con un texto que habla del talento desperdiciado. Tanta gente que hemos visto con inmenso talento, en mi caso he visto a gente que tenía muchísimo más talento que yo, que lo desperdiciaba en esperar a algo, a la inspiración, esperar a que alguien les descubriera, esperar a que tengan unas circunstancias mejores en su vida y dejaban pasar el tiempo y no nos han ofrecido una obra con la que podamos disfrutar desgraciadamente”, añadió el cantautor español.

Serpiente

El cuarto sencillo se lanzó el 24 de abril, un día antes de la publicación del álbum completo y de acuerdo con Bunbury, es una canción que tenía rondando desde hacía mucho tiempo.

“Es una canción que parte de una rumba flamenca que la hemos adaptado a un sonido de Los Lobos, un grupo que me apasiona y que me parece pionero y básico a la hora de entender la incorporación de los sonidos latinos al rock and roll”, concluyó el artista español.

Discografía de Enrique Bunbury en su etapa solita