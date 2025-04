Fatboy Slim en Guatemala 2025: Confirman concierto del Dj británico en el país

Los amantes de la música electrónica en Guatemala se sorprendieron este viernes 25 de abril tras la confirmación del concierto en el país del Dj, productor y músico británico Fatboy Slim.

De acuerdo con 2 Mundos, Icon y Sophisticated Minds, empresas dedicadas al entretenimiento en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, Fatboy Slim ofrecerá un espectáculo en la ciudad de Guatemala presentado por la promotora costarricense 3AM.

"Con su música, que marcó generaciones y una carrera que definió el curso de la música electrónica, llega para ofrecernos una noche memorable en lo que será una producción especial e inmersiva en Parque de la Industria Ciudad de Guatemala", publicaron las promotoras en sus perfiles de redes sociales.

"Fatboy Slim escribirá historia en nuestra ciudad", agregaron.

Quién es Fatboy Slim

Norman Quentin Cook, mejor conocido como Fatboy Slim, es un DJ, productor y músico británico que es considerado por expertos de la industria internacional, como uno de los íconos de la música electrónica.

Según la crítica mundial, Fatboy Slim ha destacado con el big beat debido a que fusiona elementos de house, breakbeat y rock, entre otros.

Antes de su proyecto individual, formó parte de la banda de indie rock The Housemartins y participó en proyectos como Beats International y Freak Power.

Su trabajó como Dj tuvo éxito global en la década de 1990 y se popularizó con álbumes como Better Living Through Chemistry y You've Come a Long Way, Baby. Además, temas como Right Here, Right Now, Praise You y Body Movin', han sido de los favoritos de sus admiradores e infaltables en las fiestas, conciertos y festivales.

Fatboy Slim también es conocido por sus innovadores remixes, actuaciones en directo y su influencia en la cultura de clubes y festivales. Además, ha ganado múltiples premios, incluidos los BRIT Awards y un Grammy por su trabajo en videos musicales y remixes.

Cuando será el concierto de Fatboy Slim en Guatemala 2025

Según las promotoras locales, Fatboy Slim se presentará en Guatemala el sábado 31 de mayo del 2025, a las 19 horas, en el Parque de la Industria, zona 9 de la capital.

Mapa del recinto en el que Fatboy Slim ofrecerá concierto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía 3AM)

Localidades

Dancefloor - Q440

Comfort - Q650

Palco Vip - Q950

Dj Circle - Q1,600

Dj Circle Plus – Q40,000 la mesa para 10 personas

Precios de las entradas para el concierto de Fatboy Slim en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía 3AM)

Las entradas a nivel general se pueden adquirir a partir del en la web oficial de starticket.cr.