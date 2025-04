Cynthia Fión, la guatemalteca que conquista corazones con su voz dulce y peculiar, se prepara para brillar en el Epicentro Showcase

Luego de un 2024 exitoso que marcó su regreso a la escena musical, la cantante y compositora nacional Cynthia Fión continúa comprometida con su proyecto sonoro. Además, continúa ganando admiradores debido a la dulzura y peculiaridad de su voz, así como su creatividad y sonido.

Desde agosto del 2024, Fión comenzó con la difusión de nuevos temas y en octubre de ese año presentó Todo está bien, un EP (extended play) con el que apostó por el indie pop alternativo.

Donde duele más, Todo está bien, Ciudad y Ya lo sé, son las canciones que conforman esa producción discográfica con la que, además de cautivar a los apasionados por las vibrantes propuestas musicales, le brindaron la oportunidad de abrir el concierto que la banda mexicana Hello Seahorse! ofreció en la ciudad de Guatemala, así como dar un estreno exclusivo en el programa Cafecito with Byron The Curator en Bilingual Sounds 88.5 FM, una reconocida estación de radio en California, EE. UU. que se enfoca en los nuevos sonidos latinoamericanos.

Durante este 2025, la cantante y compositora guatemalteca sigue activa y en febrero pasado publicó Te voy a contar, una historia de amor, errores y un febrero eterno.

De acuerdo con Fión, esta canción es bien emocional y muestra un pop nostálgico que explora la memoria de una relación marcada por promesas y cambios inevitables.

Con una letra introspectiva e instrumentación envolvente, Cynthia captura la nostalgia de mirar hacia atrás sin idealizar el pasado. Sin dramatismos encuentra un equilibrio entre melancolía y aceptación. Además, en marzo pasado figuró en Traumas, un tema de Kontra Marín en el que colaboró y que también es muy emocional, aunque surgió en el 2023.

Los planes inmediatos

Para Cynthia, el trabajo de este año continúa con entusiasmo y en los próximos meses tiene planificado publicar una colaboración con Franc Castillejos y algún cover.

“Me encanta hacer mis propias versiones de las canciones. De hecho, ya publiqué Porque te vas (202) y Me quedaré solx (2022). Así que estoy pensando cuál será el próximo cover que publicaré”, añadió.

De acuerdo con Fión, es probable que publique otro EP, pero sabe que para que suceda, debe prepararse en el ámbito artístico y económico. Sin embargo, mientras llega ese nuevo material discográfico, seguirá activa con la publicación de más sencillos.

La artista guatemalteca también tiene claro que, mientras más conciertos ofrezca, le ayudará a ser cada vez mejor en el escenario. Además, busca oportunidades para presentarse en otros países.

“Una de mis metas es alcanzar la internacionalización y poco a poco ir abriéndome como camino en otros países de Latinoamérica, puede ser México o Colombia, que son países que tienen una industria musical un poco más avanzada que en Guatemala”, dijo Fión.

El Epicentro Showcase y un set especial

A propósito de su propuesta musical, la cantante y compositora guatemalteca está lista para presentar en directo su reciente material en la primera edición del Epicentro Showcase, un evento que tiene la misión de dar voz a las nuevas generaciones musicales en Guatemala y la región de Centroamérica.

De acuerdo con Fión, ese evento, en el que también participará Easy Easy, Casa de Kello, Tita, Franc Castillejos, Leena Bae, Fabuloso y The Lilas, permitirá que sus admiradores escuchen su reciente propuesta y la de más proyectos novedosos.

“Siento que, en este festival, todas las bandas que participarán tienen una propuesta de calidad. Entonces, les recomiendo a todos que asistan porque en verdad todos los proyectos están interesantes”, dijo Fión.

Convencida del talento local, la artista nacional indició que es un buen momento para la música en Guatemala debido a que existen muchas y excelentes propuestas.

“Existen varios colegas que están produciendo música, que están activos y que muchas personas los están escuchando. Además, con oportunidades como la de este festival, permiten conectar con más personas y por eso estoy muy emocionada por ese show”, agregó Fión.

La solidaridad en la escena musical

De acuerdo con Cynthia, el Epicentro Showcase es uno de los mejores proyectos alternativos que se va a presentar en el país porque todos los músicos se han esforzado en la creación de sus melodías y producción del concepto.

“Espero que muchas personas puedan asistir el festival y que disfruten todas las apuestas. Además, se darán cuenta que entre nosotros no existe competencia, sino apoyo y colaboración porque estamos ahí como echándonos porras, debido a que, como artistas independientes, creo que entendemos todo el trabajo que hay detrás cada canción, cada disco, cada proyecto”, dijo Fión.

La voz dulce y peculiar de Cynthia Fión cautiva a nuevos seguidores. (Foto Prensa Libre: Cortesía @byronmaarmol)

La artista nacional también indicó que es la primera vez que varios músicos de mejor nivel que hay en Guatemala se reunirán en un show. “En el Epicentro Showcase disfrutarán de un buen espectáculo y buena producción, y eso es clave para escuchar la música de los artistas porque se contará con un escenario digno para presentar todas las propuestas actuales”, concluyó.

¿Cuándo y dónde se celebrará el Epicentro Showcase?

La primera edición del Epicentro Showcase se realizará el domingo 27 de abril del 2025 en la Alianza Francesa (5a calle, 10-55, zona 13, Finca la Aurora), a partir de las 15 horas.

Precios

Las entradas se pueden adquirir en 2mundos.shop a un costo de Q260.