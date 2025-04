Franc Castillejos trabaja en la esencia de crear con honestidad y emoción y se enfoca en el Epicentro Showcase

Con más de una década vinculado de forma profesional con la música y con una destacada trayectoria en la escena, el músico y productor Franc Castillejos se reinventó recientemente y publicó nuevas versiones de algunos de sus éxitos para promocionar una apasionante propuesta sonora.

Castillejos es un músico guatemalteco y productor en el estudio Análogo Digital, una casa de producción de varios artistas locales, con quienes sigue apostando por la creatividad e innovación.

Durante el primer trimestre del 2025 ha publicado las renovadas versiones de La mariposa y el sol y Nos extraño, temas con los que ha ganado admiración y respeto en la escena local.

La mariposa y el sol: una travesía emocional

Desde el pasado 2 de febrero, Castillejos regresó a las plataformas digitales con la renovada versión de La mariposa y el sol, canción que fue publicada en el 2017 en el EP (Extended Play) Lo que nace y no se ve.

De acuerdo con el músico guatemalteco, esta nueva versión es la primera de varias que publicará en el año, con un estilo que se puede encasillar en el indie pop rock.

“En los últimos años he estado dedicado a mi rol de productor y la he pasado muy bien, he aprendido al lado de varios colegas a quienes he apoyado en sus discos y canciones. Sin embargo, decidí retomar mi carrera como cantautor y de alguna manera retomar temas que ya había trabajado, pero ahora con un sonido más maduro”, comentó Castillejos.

El artista nacional describe La mariposa y el sol como una travesía emocional que recuerda esa chispa de lo invisible que comienza a arder, el descubrimiento mutuo y la vulnerabilidad compartida. Además, insiste en que es un relato de amor naciente y un recordatorio de que las relaciones, como las mariposas blancas que sobrevuelan el dolor, pueden llenar los pulmones de esperanza.

Con esta nueva versión, Castillejos muestra una obra profundamente humana, donde la luz y la sombra coexisten, y la apuesta sonora evidencia el aprendizaje adquirido en Análogo Digital, su estudio de grabación, ubicado en San Lucas Sacatepéquez.

“La mariposa y el sol fue la primera canción que publiqué con nuevo sonido, nuevos arreglos y con una madurez musical adquirida a través del tiempo”, afirmó Castillejos, quien tiene previsto publicar un mini EP con varias canciones. Además, durante el año continuará con temas inéditos, producciones, colaboraciones, y fiel a su esencia, que se resume en crear con honestidad y emoción.

Para la difusión y conceptualización de su reciente sonido, Castillejos ha contado con el apoyo de Walter Monterroso (Beaumont) en la guitarra y Sami Suárez en la batería y el bajo.

Con La mariposa y el sol, el artista nacional demuestra la calidad de su voz, su destreza en la guitarra acústica, el piano synth y el bajo. Además, editará su nuevo material discográfico a través de Epicentro, el sello dirigido por Beaumont, así como el respaldo gráfico de Óscar Donado.

Franc Castillejos trabaja en la esencia de crear con honestidad y emoción. (Foto Prensa Libre: Cortesía @fab.uloso)

Nos extraño: Una canción para noches de introspección

Castillejos siguió con su obra y el pasado 25 de marzo publicó la nueva versión de Nos extraño, un tema que, según el cantautor nacional, captura ese momento en el que miras atrás y te das cuenta de que el amor no terminó de golpe, sino que se fue desvaneciendo poco a poco.

Entre folk melancólico y synths etéreos, Castillejos fusiona guitarras acústicas envolventes con una producción sutil, lo que le permitió crear el escenario perfecto para esa sensación de nostalgia y pérdida y una canción que recomienda para noches de introspección, para recordar lo que alguna vez fue.

De acuerdo con Castillejos, a estas piezas le seguirán éxitos como Besando el lodo, que afortunadamente han sido del gusto de varias personas y que contarán con un tratamiento especial.

“Espero que con estas nuevas versiones pueda conectar con más público, que este sonido que presento pueda llegar a más personas, para que, juntos, podamos disfrutar de este intercambio lírico y auditivo”, indicó.

La participación en el Epicentro Showcase

De acuerdo con Castillejos, su reciente producción musical se podrá apreciar en directo el domingo 27 de abril, durante la primera edición del Epicentro Showcase, un evento que tiene la misión de dar voz a las nuevas generaciones musicales en Guatemala y la región de Centroamérica.

“Muchas veces acostumbro a presentarme solo porque muchos músicos están involucrados en sus proyectos y a veces no nos queda tiempo para ensayar. En otras ocasiones me he presentado con Walter, pero para el set que presentaré en Epicentro Showcase contaré con baterista, guitarrista y bajista”, dijo Castillejos.

Según el cantautor guatemalteco, ese evento, en el que también participará Easy Easy, Casa de Kello, Tita, Cynthia Fión, Leena Bae, Fabuloso y The Lilas, permitirá que sus admiradores escuchen en directo las nuevas versiones de sus éxitos y su propuesta actual.

“Vamos a armar una especie de súper banda para mi set y el de Tita, porque ella va a cantar conmigo y yo con ella”, agregó Castillejos.

“Muchas personas están acostumbradas a verme solo con una guitarra acústica, pero en esta ocasión será especial porque el evento permite planificar más detalles y vamos a ensayar con banda completa para presentar estas reversiones”, añadió el cantautor y productor nacional.

Para Castillejos, el Epicentro Showcase representa una oportunidad especial de compartir con colegas y con los apasionados por la música y la diversidad de proyectos.

“Algo importante que destaco de este evento es que todos los artistas y músicos que vamos a participar estamos activos, tenemos sencillos nuevos, algunos ya con discos recientes y eso me parece muy atinado porque nos permitirá escuchar novedades”, concluyó.

¿Cuándo y dónde se celebrará el Epicentro Showcase?

La primera edición del Epicentro Showcase se realizará el domingo 27 de abril del 2025 en la Alianza Francesa (5a calle, 10-55, zona 13, Finca la Aurora), a partir de las 15 horas.

Precios

Las entradas se pueden adquirir en 2mundos.shop a un costo de Q260.