Tweety González: El maestro argentino detrás de la reinvención sonora de Bohemia Suburbana en el álbum “Fiel a la miel”

El pasado 9 de mayo, la banda guatemalteca Bohemia Suburbana publicó Fiel a la miel, su séptimo álbum de estudio, producción con la que marcó un nuevo capítulo en su trayectoria musical.

La agrupación nacional cuenta con 33 años de trabajo y durante ese período ha publicado álbumes de estudio y álbumes en directo. Además, ha recibido el reconocimiento, admiración y cariño local al contar con una extensa lista de admiradores, quienes constantemente asisten a sus conciertos.

Bohemia Suburbana también cuenta con una nominación al Latin Grammy y diversos premios que han privilegiado sus producciones.

En la actualidad, el grupo está integrado por Giovanni Pinzón (voz), Juancarlos Barrios (guitarra) y José Pedro “Pepe” Mollinedo (batería), quiénes coinciden que han sabido preservar la identidad de sus raíces, pero reconocen que se han reinventado en cada álbum y eso les ha permitido expandir los límites de su universo sonoro.

De acuerdo con los músicos nacionales, el proceso de Fiel a la miel, su reciente producción discográfica, comenzó en julio del 2024, cuando viajaron a Buenos Aires, Argentina, y dieron vida a esta obra musical que incluyó una aventura con renombrado productor Tweety González.

“Este visionario creativo, conocido por su trabajo junto a Fito Páez, Soda Stereo, Gustavo Cerati, Ximena Sariñana y muchos más, aportó su experiencia y sensibilidad para llevar a Bohemia Suburbana a explorar nuevas dimensiones”, dijeron los músicos de la banda guatemalteca.

Por su parte, Tweety González compartió detalles del trabajo y experiencia al guiar a la banda nacional durante una entrevista reciente que ofreció a Prensa Libre.

“Para comenzar, les cuento que para mí era una aventura trabajar por primera vez con una banda de Guatemala”, dijo González, quien participó con Soda Stereo y acompañó a Gustavo Cerati y otras luminarias de la música.

Tweety González es el productor del álbum "Fiel a la miel" de la banda guatemalteca Bohemia Suburbana. (Foto Prensa Libre: Cortesía Tweety González)

De acuerdo con el productor argentino, producir música y guiar a un grupo guatemalteco era algo que tenía pendiente debido a varios factores, incluyendo la producción de un disco en la que se involucró en 1998 para una banda colombiana que lo hizo viajara a Antigua Guatemala.

“Hace 27 años viajé a Antigua Guatemala y trabajé durante un mes en esa ciudad. En esa ocasión me involucré en un disco para la banda Estados Alterados, pero, por distintas razones esa producción no se publicó”, dijo González.

“La experiencia directa que tenía con Guatemala era esa y de alguna manera siempre vinculada con la música. Además, recuerdo que, luego de un mes viviendo en esa hermosa ciudad, conocí todos sus restaurantes y todo fue familiar. No sé cómo lucirá en la actualidad”, agregó el músico y productor argentino.

Misión cumplida y comienzo de un legado

Según Tweety González, desde 1998 se quedó con el deseo de trabajar con una agrupación guatemalteca y producir algún material discográfico, pero ahora que lo realizó, indicó que fue el comienzo de una etapa que incluirá a más artistas centroamericanos.

“Siempre me quedó esa espina de trabajar con una banda de Guatemala y ahora se dio la oportunidad con una de las más queridas y con trayectoria como Bohemia Suburbana. Ya los músicos son maduros, con bastante escenario y con una forma de trabajar bastante peculiar”, dijo González.

“La banda cuenta con un equipo que lo forman el guitarrista (Juanca) y el baterista (Pepe), que son como los que amasan la masa digamos, y después, el horno lo pone Giovanni cuando llega con su voz, sus melodías y sus letras”, agregó.

De acuerdo con el productor argentino, Bohemia Suburbana dividió por etapas la producción de su reciente disco y la estadía en Argentina ayudó a los guatemaltecos a crear algo especial.

“Los músicos de Bohemia convivieron mucho conmigo. Tenerlos acá en Buenos Aires, para mí fue muy divertido porque es una ciudad que tiene una vida musical súper intensa. Entonces salimos constantemente y les hice observar la energía de acá, algo que probablemente influenció un poco en el disco, porque estuvieron bastantes días acá”, añadió.

Los bohemios y Tweety González en Argentina, durante la grabación de su reciente álbum de estudio. (Foto Prensa Libre: Cortesía Bohemia Suburbana)

González agregó que grabar a un grupo guatemalteco le abrió el camino para trabajar con otros músicos del país o región.

“Ojalá este sea el primero de muchos discos para Guatemala. Quiero abrir un capítulo y ojalá que esto motive a otros, que se den cuenta que hay que soñar y que esos sueños son posibles”, dijo el productor argentino.

González afirmó que probablemente en los próximos meses sorprenda con más producciones de la región debido a que tiene ofertas de otros países centroamericanos.

“De momento estoy evaluando más proyectos, solo es cuestión que se concreten y posiblemente haga la trilogía centroamericana con Guatemala, Panamá y Costa Rica”, dijo.

Los estudios

Fiel a la miel, el séptimo álbum de estudio de Bohemia Suburbana se grabó en dos estudios de Argentina.

De acuerdo con los músicos nacionales, esos recintos son espacios icónicos de la música latinoamericana.

Estudios Panda: Cuna de producciones legendarias

Cuna de producciones legendarias Unísono: el mítico estudio de Gustavo Cerati

Para Tweety González, quien participó en todo el proceso, considera que grabar el álbum afuera de Guatemala, fue la mejor decisión de Bohemia Suburbana, debido al aprendizaje, conocimiento y visión de otras latitudes.

Pepe Mollinedo, durante la grabación de "Fiel a la miel", en Argentina. (Foto Prensa Libre: Cortesía Bohemia Suburbana)

“Estuve presente en la grabación todo el tiempo, a cada segundo y creo que se adaptaron a nuestra idiosincrasia y a nuestra forma de trabajar. Además, a esta altura de mi carrera y de mi vida, que me considero un veteranazo, me parece que el trip de hacer la obra es tan importante como su resultado, por eso aporté mi conocimiento, quería que ellos la pasaran bien, más allá si después el disco se gana premios o tiene millones de reproducciones. El recuerdo que les quedó del viaje, de llegar a Buenos Aires a toda una aventura, de hacer esa producción y de toda esa parte humana, es la que más se valora”, dijo el productor argentino.

Para Tweety, acostumbrado constantemente a grandes producciones y con distintos retos, grabar a Bohemia Suburbana fue otro de sus misiones cumplidas, debido a que, aprovechó el tiempo con los músicos guatemaltecos y los guio a una excelente propuesta sonora.

“Tenía que marcar diferencia. La banda no graba discos todos los días, así que tuve que explotar mi experiencia como productor, evidenciar que ese músculo está muy entrenado y transmitirlo. Además, teníamos un límite, que era el tiempo, pero me gusta trabajar con límites porque a cada músico tenía qué hacerlo rendir al máximo en un período determinado”, agregó.

Giovanni Pinzón, durante la grabación de "Fiel a la miel", en Argentina. (Foto Prensa Libre: Cortesía Bohemia Suburbana)

De acuerdo con González, los guatemaltecos fueron responsables al enfocarse en su reciente álbum de estudio, ya que aprovecharon los recursos en los estudios de Buenos Aires, el conocimiento, la guía y el tiempo.

“El hecho de hacer un disco afuera de Guatemala les permitió dedicarse de lleno al proyecto. Al estar lejos de su país no tuvieron distracciones. También para mí fue importante”, agregó.

Desde que se sumó al proyecto, Tweety tuvo la claridad de la calidad que requería, por eso eligió los estudios Panda y Unísono, para grabar las recientes canciones de Bohemia Suburbana.

Juancarlos Barrios, durante la grabación de "Fiel a la miel", en Argentina. (Foto Prensa Libre: Cortesía Bohemia Suburbana)

“La selección de los estudios no se hizo porque fueran conocidos o porque figurara la historia de Cerati. Esa selección se hizo porque me gusta brindar seguridad a los músicos y en ellos sé que no sucederían inconvenientes técnicos que frenaran la inspiración. Además, he grabado mucho en ellos que por algo son estudios históricos del rock argentino y quería que Bohemia Suburbana rindiera con la mejor calidad posible”, agregó.

“El proyecto lo terminamos después con la mezcla en Nueva York, EE. UU., con el gran Héctor Castillo, que fue el mismo ingeniero con quien hicimos el disco de Gustavo Cerati, Ahí vamos (2006). A Héctor lo conozco hace más de 30 años, somos grandes amigos y pudimos terminar en su estudio, la mezcla de Fiel a la miel, ya sabes, para agregarle ese toquecito americano que le viene bien al álbum”, añadió.

De acuerdo con el productor argentino, espera que los admiradores de Bohemia Suburbana y amantes de la música en general aprecien la calidad del trabajo que se alcanzó con su reciente disco de estudio. “Deseo que valoren la propuesta sonora que Bohemia Suburbana propone con Fiel a la miel, un álbum con tintes de rock latinoamericano”, concluyó.