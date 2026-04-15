Confusión entre Bad Bunny y Bunbury lleva a fans a comprar boletos equivocados

El parecido visual entre los nombres de Enrique Bunbury y Bad Bunny habría causado confusión en fanáticos del “Conejo Malo”, quienes compraron entradas para el concierto del otro artista por error.

Según Bunbury, tiene constancia de dos seguidoras de Bad Bunny que se equivocaron y compraron entradas para su concierto. El artista contó la anécdota con humor durante una entrevista en el programa La Revuelta, donde participó el martes 14 de abril del 2026.

“Hace poco salió en no sé dónde, creo que era en México, unas chicas que se habían confundido y, en vez de comprar entradas para Bad Bunny, habían comprado entradas para Bunbury. Supongo que vieron la B y la Y y ya…”, dijo el artista entre risas y aseguró que las fans serán bienvenidas a su concierto porque no pensaba devolver las entradas.

“Yo creo que, si vienen, van a disfrutar”, agregó, e invitó a las jóvenes a conocer su propuesta musical. Mientras tanto, las entradas siguen en manos de las fans de Bad Bunny.

Enrique Bunbury se encuentra en promoción de su nuevo disco titulado De un siglo anterior, con diez temas que rinden homenaje al folclor latinoamericano y a la música hispana, como una reconexión del artista con sus raíces musicales.

Con títulos como Creer que se puede creer, Un brindis al sol, La voz, La próxima vez no habrá próxima vez, Zamba para olvidar y La cima, el material discográfico es la decimocuarta producción del ícono del rock español.

El 10 de octubre del 2026 Bunbury arrancará su gira Nuevas Mutaciones Tour, con la que recorrerá México, Colombia, Estados Unidos y España para impulsar su nuevo álbum.