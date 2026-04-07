Cuándo se estrena en Spotify la película del concierto que Bad Bunny ofreció en Tokio

Uno de los artistas más mediáticos del 2026 llegará a Spotify con la película Billions Club Live con Bad Bunny, una producción que siguió al artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio durante su primer concierto en Asia.

Fue este lunes 6 de abril cuando la plataforma Spotify anunció a los seguidores del llamado Conejo Malo que podrán disfrutar de canciones como DtMF, Baile Inolvidable o NUEVAYoL, interpretadas en el concierto que ofreció Bad Bunny en Asia.

Según Billboard, esta producción mostrará la interpretación de 17 de sus mayores éxitos, donde presentó una versión en salsa de su canción MIA, en la que participaron Los Pleneros de la Cresta y Los Sobrinos. Artistas como el dúo Jowell & Randy también formaron parte de los invitados.

Asimismo, el público podrá disfrutar la canción Yonaguni, que fue coreada en japonés por los asistentes. Artistas como Lisa, del grupo de K-pop BLACKPINK, y Takashi Murakami estuvieron presentes en el evento.

Esta propuesta, descrita por la plataforma como un recorrido por los temas del puertorriqueño, fue presentada desde el Tipstar Dome Chiba. El concierto, que marcó un hito en la carrera de Bad Bunny, llegará a Spotify el 8 de abril.

Este lanzamiento ocurre semanas antes de que el artista retome su gira “Debí tirar más fotos”, que llegará a Europa y concluirá el 22 de julio.

En febrero pasado, Spotify destacó que Bad Bunny tuvo grandes éxitos en el 2025, ya que fue nombrado Artista Global Top de Spotify por cuarta vez, un hecho sin precedentes en la plataforma.

El Billions Club Live ha contado con la participación de artistas como Ed Sheeran, quien se presentó en Dublín; Miley Cyrus, en París; y The Weeknd, en Los Ángeles.