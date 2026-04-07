“Algo terrible está a punto de suceder”: así es la inquietante serie producida por los creadores de Stranger Things

Tras el éxito de la serie Stranger Things, los hermanos Duffer presentan en Netflix la nueva serie de terror Algo terrible está a punto de suceder, en colaboración con Haley Z. Boston. La historia sigue a una pareja a punto de casarse que comienza a sentirse aterrorizada por una creciente incertidumbre: temen que, al celebrar su matrimonio, se desate un mal incontrolable.

Esta producción desafía a los hermanos Duffer al incursionar en el género de terror, mientras se sumerge en una trama marcada por el suspenso psicológico. Según destaca Netflix, esta producción llevará al espectador al altar de una boda escalofriante y, en última instancia, condenada al fracaso.

La serie, que ya está disponible en Netflix, se centra en la historia de Rachel y Nicky, una pareja a una semana de su boda, protagonizada por Camila Morrone y Adam DiMarco. La historia se adentra en la experiencia de Rachel, la futura novia que enfrenta el miedo de que caminar hacia el altar para casarse con Nicky podría terminar en algo siniestro.

Al intentar dejar de lado las formalidades, la pareja decide instalarse en una casa en el bosque y, aunque al inicio la felicidad los acompaña, con el paso del tiempo el ambiente cambia y se instala el miedo, así como la incertidumbre.

La creadora de la serie, Haley Z. Boston, destacó a Tudum que la narrativa se adentra en la incertidumbre que surge en la pareja durante la semana previa a llegar al altar.

La trama explora esas dudas sobre casarse, pues, aunque Nicky sueña con la ceremonia, Rachel mantiene la sensación de que algo malo podría ocurrir si llegan al altar.

Mientras la atmósfera de incertidumbre crece, comienzan a suceder situaciones que, aunque podrían parecer coincidencias, desarrollan el terror que alimenta el miedo de Rachel.

El momento de tensión llega cuando la familia de Nicky entra en la ecuación y lleva a Rachel a sentir una falta de aceptación, lo que profundiza los misterios que han comenzado a atormentarla.

El testimonio de Boston, dado a Netflix Tudum, señala que “el tono general se sitúa en ese territorio inquietante, de terror que se te mete bajo la piel, en lugar de recurrir a sustos repentinos”.

Reparto de la serie