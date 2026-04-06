Fátima Bosch responde a supuestos mensajes filtrados con hijo de Luis Miguel

Fátima Bosch ha destacado desde que fue elegida Miss Universo en noviembre del 2025. La modelo y reina de belleza nació en Teapa, Tabasco, el 19 de mayo del 2000, y tiene 25 años.

Recientemente, Fátima Bosch habló de rumores que la vinculan con Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor del cantante Luis Miguel y de la actriz Aracely Arámbula. El hijo de la pareja recientemente fue captado en un video que se hizo viral después de no estar expuesto a redes sociales.

La modelo rechazó cualquier tipo de relación con el hijo de las figuras de la farándula, quien tiene 19 años, nació el 1 de enero de 2007. “Él es un bebé. No sé cuántos años tiene. Imagínense, es una criatura. Yo tengo veinticinco años”, dijo en Ciudad de México.

En redes sociales se han filtrado supuestos mensajes entre Miguel Gallego Arámbula y Fátima Bosch; sin embargo, estos mensajes podrían haber sido creados con inteligencia artificial.

“Obviamente, eso lo hicieron yo creo que con inteligencia artificial… Pero no, ¿cómo creen? Nada de eso es verdad”, expresó la Miss Universo.

Infobae publicó que la reina de belleza aclaró que nunca ha conocido ni convivido con Miguel y pidió respeto hacia la privacidad del joven y su familia. “No lo conozco, no he convivido con él y yo creo que también hay que respetar su privacidad, porque… hay que respetarlo a él, a su mamá, a sus hijos, sus decisiones, y todo eso es fake (mentira); lo hicieron con inteligencia artificial”, remarcó.