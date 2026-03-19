Miss Universo, Fátima Bosh, deja huella en El Salvador con actividades junto a niños

La Miss Universo Fátima Bosch sigue sus visitas oficiales por varios países. Se ha caracterizado por el apoyo a causas sociales y su cercanía con la gente.

El canal oficial de Miss Universo publicó un video donde la mexicana fue recibida entre flores, carteles de bienvenida y mariachis. La canción Arriba El Salvador, interpretada por Los Hermanos Flores, fue parte de los primeros minutos de la reina de belleza, según destacaron medios locales.

Fue recibida además por Giulia Zanoni, Miss Universo El Salvador. Juntas bailaron en el aeropuerto con la alegría de los asistentes.

Entre las actividades en las que participa la Miss Universo está el foro Mujeres que Transforman, que se realizará el 20 de marzo en Santa Tecla.

Además, visitó el Palacio Tecleño de Santa Tecla, El Salvador. "Recorrimos salas llenas de arte, música, sabores y movimiento", dice un video oficial de la organización.

Participó durante el lanzamiento del proyecto de la casa comunal en la comunidad Las Palmeras, donde se tendrá la construcción de 10 nuevas casas comunales en distintos puntos de La Libertad Sur.

F´átima Bosch compartiendo un momento de trabajo en El Salvador. La imagen muestra preparándose para sembrar plantas y preparar cemento para el proyecto de casas comunales. (Foto Prensa Libre:

Fátima Bosch ha destacado desde que fue elegida en su país como Miss Universo México en septiembre del 2025, y ha llamado la atención de seguidores y medios de comunicación luego de ser rechazada por el resto de concursantes.

Muestran a Fátima Bosch una de las artesanías características de El Salvador. (Foto Prensa Libre: Miss Universo)

A su llegada a Tailandia, fue considerada una de las principales defensoras de la dignidad de las participantes, después de que se denunciara que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, la llamó “tonta” y la irrespetó frente a sus compañeras durante la grabación de promocionales.

Durante la interacción de Fátima Bosch con niñas de la localidad y recibe un regalo especial del recuerdo de su coronación. (Foto Prensa Libre: Miss Universo)

La modelo y reina de belleza nació en Teapa, Tabasco, el 19 de mayo del 2000, y tiene 25 años. Fue elegida Miss Universo el 21 de noviembre de 2025.