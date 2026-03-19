Escenario
Miss Universo, Fátima Bosh, deja huella en El Salvador con actividades junto a niños
En una visita a El Salvador, Fátima Bosch ha publicado fotos y videos que muestran su cercanía con las familias y los niños del vecino país.
Una niña interactuando con Fátima Bosch durante su participación en actividades en el país salvadoreño. (Foto Prensa Libre: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
La Miss Universo Fátima Bosch sigue sus visitas oficiales por varios países. Se ha caracterizado por el apoyo a causas sociales y su cercanía con la gente.
El canal oficial de Miss Universo publicó un video donde la mexicana fue recibida entre flores, carteles de bienvenida y mariachis. La canción Arriba El Salvador, interpretada por Los Hermanos Flores, fue parte de los primeros minutos de la reina de belleza, según destacaron medios locales.
Fue recibida además por Giulia Zanoni, Miss Universo El Salvador. Juntas bailaron en el aeropuerto con la alegría de los asistentes.
Entre las actividades en las que participa la Miss Universo está el foro Mujeres que Transforman, que se realizará el 20 de marzo en Santa Tecla.
Además, visitó el Palacio Tecleño de Santa Tecla, El Salvador. "Recorrimos salas llenas de arte, música, sabores y movimiento", dice un video oficial de la organización.
Participó durante el lanzamiento del proyecto de la casa comunal en la comunidad Las Palmeras, donde se tendrá la construcción de 10 nuevas casas comunales en distintos puntos de La Libertad Sur.
Fátima Bosch ha destacado desde que fue elegida en su país como Miss Universo México en septiembre del 2025, y ha llamado la atención de seguidores y medios de comunicación luego de ser rechazada por el resto de concursantes.
A su llegada a Tailandia, fue considerada una de las principales defensoras de la dignidad de las participantes, después de que se denunciara que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, la llamó “tonta” y la irrespetó frente a sus compañeras durante la grabación de promocionales.
La modelo y reina de belleza nació en Teapa, Tabasco, el 19 de mayo del 2000, y tiene 25 años. Fue elegida Miss Universo el 21 de noviembre de 2025.