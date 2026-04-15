Qué dijo la modelo de “Un vals” tras críticas por video de Christian Nodal

La creadora de contenido y modelo mexicana radicada en España, Dagna Mata, es quien protagoniza el video de Christian Nodal, “Un vals”, pero asegura que ha recibido críticas y amenazas tras la polémica que desató el lanzamiento de la producción.

La joven mexicana afirma que no sabía que sería la protagonista del videoclip, pues su contrato era para ser extra. Sin embargo, fue hasta que el video se lanzó cuando se dio cuenta de su verdadero papel.

"En el momento en que salió el video, yo tuve la misma reacción que ustedes, yo lo viví exactamente igual que ustedes", dijo en entrevista para el programa Hoy.

Agregó que los comentarios negativos que se desataron en redes sociales han afectado su trabajo y su salud física y psicológica.

"Ni siquiera me han pagado nada por este trabajo. Ellos no están cumpliendo con su parte del pago. Se supone que me pagaban en 30 días, este video se grabó en febrero", dijo, mientras contó que ya se ha iniciado un proceso legal por el incumplimiento financiero por parte del equipo de Nodal.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Mata también se refirió a la polémica y contó que este no es el primer video en el que ha aparecido, pues ha trabajado en producciones de otros artistas como Nicky Nicole, Alemán, Kenia Os, el rapero francés Dr. Jaro y una cantante mexicana amiga suya.

“Estoy muy agradecida de tener un trabajo que me permite hacer lo que amo, sobre todo porque parte de mi trabajo también es abrirle el camino a personas que se ven como yo, a personas que a lo mejor no encajan en los moldes de lo que se supone que debe ser una modelo. Me parece muy lindo al final poder dar una representación, pero honestamente me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen”, dijo en la grabación.

En el videoclip, Mata aparece en la nieve con otro modelo, con quien baila, se abraza y disfruta de un momento especial. Sin embargo, los internautas notaron su parecido con la expareja y actual esposa de Christian Nodal, y señalaron que tiene un corte de cabello similar al de Ángela Aguilar, mientras que sus tatuajes en el cuello y el piercing en la nariz la hacen lucir como Cazzu.

Los comentarios acusan a Nodal de haberla elegido a propósito para generar polémica y tener un efecto mediático en su carrera. Sin embargo, el director de la producción asumió la responsabilidad y aseguró que había sido un error involuntario.

“Nosotros siempre elegimos a los actores de figuración. Christian no la vio. Lo que se está comentando del parecido con Cazzu y Ángela se nos pasó a nosotros. En ningún momento hubo una estrategia ni nada por el estilo. No consideramos que fuera relevante mostrársela a Christian. A final de cuentas, salen otras personas. Es un proceso muy grande y no se consulta todo con el artista. Fue decisión nuestra”, dijo Juan Antonio Barbazán en una conferencia de prensa ofrecida en Madrid.