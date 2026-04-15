“Ha sido un error nuestro”: director responde a polémica por video de Christian Nodal

Tras los señalamientos que recibió Christian Nodal por incluir en el video de su tema “Un vals” a una actriz con rasgos parecidos a los de su esposa, Ángela Aguilar, y su exnovia, Cazzu, el director de la producción audiovisual se pronunció y asumió la responsabilidad del error.

“Ha sido un error nuestro no darnos cuenta de que esto podía pasar”, dijo Juan Antonio Barbazán en una rueda de prensa virtual que ofreció desde Madrid a algunos medios de comunicación, entre ellos Billboard Español.

Según el director, la casa productora realizó el casting, buscó actrices mexicanas en España y, cuando les mostraron el perfil de Dagna Mata, la actriz en cuestión, les gustó y la eligieron.

“Nosotros siempre elegimos a los actores de figuración. Christian no la vio. Lo que se está comentando del parecido con Cazzu y Ángela se nos pasó a nosotros. En ningún momento hubo una estrategia ni nada por el estilo. No consideramos que fuera relevante mostrársela a Christian. A final de cuentas, salen otras personas. Es un proceso muy grande y no se consulta todo con el artista. Fue decisión nuestra”, dijo.

Agregó que el video fue aprobado por JG Music, disquera que pertenece a Jaime González, padre del cantante, pero no directamente por Christian Nodal.

La polémica por el video comenzó inmediatamente después de su publicación en diferentes plataformas, donde los usuarios señalaron que la actriz tiene un corte de cabello similar al de Ángela Aguilar, mientras que sus tatuajes en el cuello y el piercing en la nariz la hacen lucir como Cazzu.

Aunque Nodal había asegurado que no tuvo control sobre las decisiones creativas de la grabación, se reveló que había sido producido por su productora Ladon Productions, lo cual aumentó el escándalo.

Incluso la familia de Ángela Aguilar se habría molestado con el artista, al considerar que habría sido “una jugada” para generar un efecto mediático que impactara en su carrera, a costa de su esposa Ángela, quien habría sido “humillada”.

Por su parte, Nodal dijo: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso… Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, a través de sus historias de Instagram.