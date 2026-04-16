Ópera “Pagliacci” tendrá dos funciones en el Teatro Lux en abril 2026

La ópera Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, ofrecerá dos únicas presentaciones en Guatemala: el miércoles 22 y el viernes 24 de abril del 2026, a las 20 horas, en el Teatro Lux, zona 1.

Bajo la producción de Patricia Rosenberg y la dirección musical de Heber Morales, la puesta en escena fusiona coro, orquesta, escenografía, vestuario y grandes voces operáticas, como las de Carlos Galván, Carlos Jimeno, Julio Raúl Padilla y Karin Rademann, quienes darán vida a este drama.

Pagliacci narra la tragedia de una compañía de teatro ambulante en Calabria, Italia, donde el director descubre la infidelidad de su esposa y, consumido por la ira, la asesina, junto a su amante. “Por primera vez en Guatemala, en dos únicas presentaciones. Una apasionada y trágica historia basada en un hecho real”, publicó Rademann en sus redes sociales.

Las entradas están disponibles en Eticket.gt, en localidades centrales y laterales. Los precios van desde Q170 y Q250 en preventa, y Q190 y Q280 el día del evento.

Fecha:

Miércoles 22 y viernes 24 de abril del 2026

Hora:

20 horas

Lugar:

Teatro Lux, 6ª. Avenida y 11 calle de la zona 1

Entradas:

Central preventa: Q250

Laterales preventa: Q170

Central, día del evento: Q280

Laterales, día del evento: Q190

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí