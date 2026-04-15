Alex Ferreira regresa a Guatemala con su nuevo álbum “El arte de esperar”

El cantautor dominicano Alex Ferreira regresa a Guatemala para presentar su nuevo álbum El arte de esperar. Este es considerado un evento especial. “Nos permitirá reencontrarnos con su estilo musical, historias cercanas y la sensibilidad que caracteriza a uno de los artistas más queridos de la escena regional”, dice el sitio de la Alianza Francesa, que organiza esta presentación el próximo sábado 18 de abril en sus instalaciones.

El artista viene de presentaciones en Costa Rica y Panamá esta semana y estará en territorio guatemalteco para cerrarla. Luego, el viaje seguirá hacia Estados Unidos.

Desde Un domingo cualquiera, en el 2010, Ferreira ha presentado una discografía variada y ahora regresa a Guatemala con la gira que lleva el nombre de su más reciente disco: El arte de esperar, que cuenta con 10 canciones, entre las que destacan Demasiadas cosas, Prefiero que me duela, Bumerán y Oxxo, entre otros. Las entradas están a la venta en www.eticket.gt.

Fecha:

Sabado 18 de abril

Hora:

21 horas

Lugar:

Alianza Francesa, 5a. calle 10-55, zona 13, Calle de los Museos

Entrada:

Q345

Evento sujeto a cargo por servicio por el sistema eticket , los cuales están incluidos en el precio listado.

Boletos:

www.eticket.gt

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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