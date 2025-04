Quiénes heredarán la millonaria fortuna de Val Kilmer, el actor que dio vida a Batman

La estrella de los años 90, Val Kilmer, falleció el 2 de abril a causa de una neumonía que habría afectado su salud. El actor que dio vida a Tom “Iceman” Kazansky en Top Gun e incursionó en el mundo de los antihéroes al encarnar a Batman en Batman Forever (1995), murió a los 65 años en Los Ángeles, California.

Luego de una larga lucha contra el cáncer de garganta, diagnosticado en 2014, el actor se alejó de los reflectores, ya que la enfermedad lo dejó sin voz. Pese a su diagnóstico, Kilmer se negó a aceptar su condición hasta 2017, cuando protagonizó su documental autobiográfico, con el que ganó más dinero del que recibió en los años 90 por sus icónicos personajes.

Convertido en uno de los galanes de Hollywood, Kilmer alcanzó salarios impresionantes por sus papeles en grandes producciones, llegando a obtener 9 millones de dólares por su personaje en At First Sight.

Para sus contratos en las producciones de The Saint y The Island of Dr. Moreau, el actor obtuvo 13 millones de dólares en conjunto en 1997, mientras que para la producción de Batman Forever recibió 7 millones de dólares.

Dentro de su patrimonio se cuentan las regalías que recibía por libros como su autobiografía I’m Your Huckleberry: A Memoir, que se convirtió en un éxito de ventas.

Antes de su enfermedad, el actor también participó en obras de teatro, donde obtuvo ingresos considerables que fortalecieron su patrimonio.

Entre sus bienes también figura un rancho de 647,497 metros cuadrados en Nuevo México. Según la revista Parade, Kilmer poseía una finca de 2,144 hectáreas, de las cuales vendió la mayoría por 18.5 millones de dólares.

El medio Marca detalla que, debido al distanciamiento del cine provocado por su enfermedad, su costoso divorcio con la actriz Joanne Whalley —con quien estuvo casado ocho años— y su mala actitud, que afectó su permanencia en la industria, la fortuna del actor se redujo considerablemente.

Según Parade, su patrimonio neto actualmente asciende a 10 millones de dólares, que deberán ser repartidos entre sus hijos: Mercedes Kilmer, actriz que ha participado en producciones independientes, y Jack Kilmer, actor y músico de 29 años que sigue los pasos de su padre.

Se cree que, además de sus hijos, Kilmer podría haber destinado parte de su patrimonio a causas sociales, ya que durante su trayectoria brindó fondos a la comunidad artística y a iniciativas solidarias.

Fallece el actor Val Kilmer, estrella de "Top Gun" y "Batman Forever". (Infografía Prensa Libre: EFE)