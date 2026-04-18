Ángela Aguilar habría dejado la casa de Nodal tras escándalo por el video de “Un vals”

El video de “Un vals”, con el que supuestamente Christian Nodal se refería a su matrimonio con Ángela Aguilar, desató un escándalo tan grande que habría generado grietas en la relación.

La producción, lanzada recientemente en redes sociales, causó polémica por el notable parecido entre la modelo mexicana Dagna Mata, quien protagoniza el videoclip, y los dos últimos amores de Nodal: su exnovia Cazzu y su actual esposa, Ángela Aguilar.

Seguidores señalaron que la actriz tiene un corte de cabello similar al de Ángela Aguilar, mientras que sus tatuajes en el cuello y el piercing en la nariz la hacen lucir como Cazzu.

Tras la publicación del video, trascendió que Aneliz y Pepe Aguilar, padres de Ángela, se molestaron al considerarlo como una “humillación” hacia su hija. Sin embargo, las cosas se complican, pues, según el periodista argentino Javier Ceriani, los Aguilar le pidieron a su hija que se alejara del entorno de Nodal mientras se resuelve el conflicto.

Ángela habría atendido la solicitud de sus padres y, el martes 14 de abril del 2026, habría abandonado la casa donde vivía con Nodal para refugiarse en el rancho de su madre, en Magnolia, Texas. Ceriani asegura que fuentes cercanas a la familia le compartieron que Ángela tomó la decisión de abandonar su hogar al sentirse humillada por el parecido entre la modelo y Cazzu.

Según el comunicador, ahora Pepe Aguilar estará a cargo de negociar con Christian Nodal los términos para una eventual reconciliación o separación de la pareja.

“No es Ángela la que va a resolver este matrimonio, no es Aneliz, es Pepe el elegido por la familia. Tienen a la hija en cautiverio en el rancho y van a negociar como si fuera una pieza de ajedrez”, afirmó Ceriani durante una transmisión en vivo en redes sociales.

El comunicador destacó que la separación no solo se debió al escándalo del video, sino también a una supuesta infidelidad por parte de Nodal. Sin embargo, ni Ángela ni Nodal han emitido declaraciones al respecto; solo un comunicado de la familia Aguilar abogó por respeto en medio del escándalo.