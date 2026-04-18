¿Streaming está reemplazando al cine? Esto dijo Steven Spielberg

El cineasta Steven Spielberg participó en el CinemaCon 2026, celebrado del 13 al 16 de abril en Las Vegas, donde habló sobre la situación actual de la industria cinematográfica y sus proyecciones para el futuro.

Según Spielberg, es necesario que los estrenos de películas permanezcan más tiempo en las salas de cine antes de introducirse a las plataformas de streaming, pues una mayor permanencia en cartelera podría fortalecer la experiencia cinematográfica tradicional frente al consumo inmediato en plataformas digitales.

“El público encontrará lo que quiere ver, ya sean películas grandes o pequeñas, pero los estudios deben ayudarnos ampliando de forma considerable las ventanas de exclusividad”, dijo.

Agregó: “Hoy tengo que ser ambicioso. ¿Escucho 60 días? ¿Escucho 120 días?”, al plantear cuántos días deberían estar las películas en exhibición en las salas de cine.

En ese sentido, también destacó el reciente cambio de política de Universal, que ha ampliado las ventanas de exhibición en cines a períodos más largos que modelos anteriores, y consideró que estas decisiones pueden contribuir a reforzar la permanencia del cine en salas.

El director también resaltó la importancia de mantener la diversidad de contenidos dentro de la industria para no depender de franquicias y propiedades intelectuales ya establecidas.

“Si solo hacemos propiedad intelectual conocida y con marca, nos quedaremos sin combustible. No hay nada más importante que ofrecer al público historias visuales, y pueden ser de cualquier tipo, pero necesitamos contar más historias originales”, afirmó.

Entre otros temas, Spielberg reflexionó sobre su trayectoria, especialmente en el género de ciencia ficción, y destacó que desde niño se interesó por estos temas y encontró en el cine un espacio para la exploración de ideas.