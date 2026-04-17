Avengers Doomsday: lo que se sabe del regreso de Robert Downey Jr. y del tráiler en CinemaCon

Escenario

Avengers Doomsday: lo que se sabe del regreso de Robert Downey Jr. y del tráiler en CinemaCon

Marvel Studios reveló nuevos detalles de Avengers: Doomsday, con el regreso de Robert Downey Jr. como villano y la incorporación de nuevos héroes. Esto mostró el tráiler presentado en CinemaCon.

|

time-clock

LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- Robert Downey Jr. (L) and Chris Evans present the Oscars for Screenwriting on stageduring the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES

LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- Robert Downey Jr. (L) and Chris Evans present the Oscars for Screenwriting on stageduring the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Robert Downey Jr. regresa al universo de Avengers, pero esta vez no como héroe, sino para encarnar al villano Doctor Doom, quien combatirá a nuevos héroes en la esperada Avengers: Doomsday, que llegaría a cines en el 2026.

A puerta cerrada en CinemaCon, Marvel Studios reveló su próximo tráiler extendido, en el que se puede ver a Robert Downey Jr. como nuevo villano. Fue el pasado 16 de abril cuando se mostraron más escenas de la producción, que se desarrollará en varios universos.

El UCM se verá transformado, pero la historia será retomada donde finalizó Avengers: Endgame, según compartió Kevin Feige, uno de los representantes de Marvel. Para esta película, los conocidos hermanos Anthony Russo y Joe Russo regresarán a la dirección del proyecto.

Medios como The Hollywood Reporter destacan que Joe Russo habría resaltado que Doctor Doom no representa solamente a un villano del UCM, sino a uno de los personajes más complejos que ha tenido Marvel. Durante CinemaCon, Marvel mostró a un número reducido de asistentes el tráiler extendido de esta historia.

LECTURAS RELACIONADAS

Berlin (Germany), 03/11/2024.- US actor Chris Evans attends the world premiere of the movie 'Red One' at the UCI Luxe cinema in Berlin, Germany, 03 November 2024. The movie will be released in German cinemas on 07 November 2024. (Cine, Alemania) EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Tráiler oficial de Avengers Doomsday: Marvel confirma filtración sobre el regreso de Chris Evans y revela fecha de estreno

chevron-right
Ricardo Arjona en Guatemala

“Volví a escribir como nunca”: Ricardo Arjona prepara nuevo álbum en plena gira por Estados Unidos

chevron-right

El tráiler, que aún no ha sido publicado por Marvel Studios, llegó en medio de la presentación. En un momento, Downey Jr. subió al escenario a su propio estilo, al ritmo de Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones, lo que emocionó a los presentes.

Durante su intervención, Downey destacó que no había imaginado regresar a Avengers, mucho menos con un nuevo personaje. Entre aplausos, el actor y los directivos presentaron el tráiler extendido de la nueva película, video que no ha sido revelado oficialmente.

Según medios como AS Diario, el tráiler inicia con Doctor Doom preparándose para invadir el universo. Luego, el profesor Xavier aparece en otra escena y observa hacia el exterior de la mansión de los X-Men, donde ve un destello de luz que interpreta como señal de problemas.

En el avance también se ve a Chris Hemsworth conversar con sus compañeros, a quienes resalta que deben dejar de lado sus disputas, ya que deberán unirse como hermanos, según The Hollywood Reporter.

El tráiler muestra a diversos héroes y villanos en batalla, pero uno de los momentos estelares ocurre cuando Doom enfrenta a Thor. Según medios internacionales, es allí donde el villano demuestra su poder al detener los golpes del superhéroe. En esa escena también reaparece Steve Rogers.

Este momento marcó el primer vistazo extenso de la película Avengers: Doomsday, que llegará a cines el 18 de diciembre de 2026 y que dará inicio a una nueva era para este grupo de superhéroes.

Se espera que el tráiler oficial se estrene en los próximos días, tras los avances presentados por Marvel Studios a finales del 2025 y principios del 2026, en los que se mostraban personajes como Steve Rogers, Thor y los X-Men.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Avengers Chris Hemsworth Marvel Studio Robert Downey Jr. Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS