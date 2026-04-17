Avengers Doomsday: lo que se sabe del regreso de Robert Downey Jr. y del tráiler en CinemaCon

Robert Downey Jr. regresa al universo de Avengers, pero esta vez no como héroe, sino para encarnar al villano Doctor Doom, quien combatirá a nuevos héroes en la esperada Avengers: Doomsday, que llegaría a cines en el 2026.

A puerta cerrada en CinemaCon, Marvel Studios reveló su próximo tráiler extendido, en el que se puede ver a Robert Downey Jr. como nuevo villano. Fue el pasado 16 de abril cuando se mostraron más escenas de la producción, que se desarrollará en varios universos.

El UCM se verá transformado, pero la historia será retomada donde finalizó Avengers: Endgame, según compartió Kevin Feige, uno de los representantes de Marvel. Para esta película, los conocidos hermanos Anthony Russo y Joe Russo regresarán a la dirección del proyecto.

Medios como The Hollywood Reporter destacan que Joe Russo habría resaltado que Doctor Doom no representa solamente a un villano del UCM, sino a uno de los personajes más complejos que ha tenido Marvel. Durante CinemaCon, Marvel mostró a un número reducido de asistentes el tráiler extendido de esta historia.

El tráiler, que aún no ha sido publicado por Marvel Studios, llegó en medio de la presentación. En un momento, Downey Jr. subió al escenario a su propio estilo, al ritmo de Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones, lo que emocionó a los presentes.

Durante su intervención, Downey destacó que no había imaginado regresar a Avengers, mucho menos con un nuevo personaje. Entre aplausos, el actor y los directivos presentaron el tráiler extendido de la nueva película, video que no ha sido revelado oficialmente.

Según medios como AS Diario, el tráiler inicia con Doctor Doom preparándose para invadir el universo. Luego, el profesor Xavier aparece en otra escena y observa hacia el exterior de la mansión de los X-Men, donde ve un destello de luz que interpreta como señal de problemas.

Welcome to #CinemaCon, Victor Von Doom.



Avengers: Doomsday arrives in theaters December 18. pic.twitter.com/OwhhASgdyW — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 17, 2026

En el avance también se ve a Chris Hemsworth conversar con sus compañeros, a quienes resalta que deben dejar de lado sus disputas, ya que deberán unirse como hermanos, según The Hollywood Reporter.

El tráiler muestra a diversos héroes y villanos en batalla, pero uno de los momentos estelares ocurre cuando Doom enfrenta a Thor. Según medios internacionales, es allí donde el villano demuestra su poder al detener los golpes del superhéroe. En esa escena también reaparece Steve Rogers.

This guy... Robert Downey Jr. and Chris Evans face off on the CinemaCon stage. #AvengersDoomsday pic.twitter.com/9oMT7qM4qZ — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 17, 2026

Este momento marcó el primer vistazo extenso de la película Avengers: Doomsday, que llegará a cines el 18 de diciembre de 2026 y que dará inicio a una nueva era para este grupo de superhéroes.

Se espera que el tráiler oficial se estrene en los próximos días, tras los avances presentados por Marvel Studios a finales del 2025 y principios del 2026, en los que se mostraban personajes como Steve Rogers, Thor y los X-Men.