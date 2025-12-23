Tráiler oficial de Avengers Doomsday: Marvel confirma filtración sobre el regreso de Chris Evans y revela fecha de estreno

Por medio de sus redes sociales oficiales, Marvel Studios hizo público el primer tráiler oficial de la nueva película Avengers: Doomsday, que traerá de regreso al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) al actor Chris Evans, confirmando así el video filtrado en redes sociales.

La película, que representa el avance de la fase 6 del UCM, no solo traerá de vuelta a Robert Downey Jr., sino que también reincorporará a Chris Evans como Steve Rogers.

El tráiler, que fue revelado el 23 de diciembre por la productora cinematográfica estadounidense, muestra a Chris Evans a bordo de una motocicleta llegando a una casa en el campo. Luego, observa el traje que lo hizo famoso a nivel mundial: el de Capitán América.

Mientras la música transmite la nostalgia de Rogers a través del tema principal de Avengers, se produce un corte en el que aparece un bebé, cargado por el actor. En redes sociales se ha especulado que podría tratarse de su hijo.

Al cierre del tráiler, aparece la leyenda: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”, lo que los fanáticos interpretaron como la confirmación del retorno de Evans a su emblemático papel, luego del final de Avengers: Endgame.

Con una cuenta regresiva, Marvel confirmó que el estreno de la película será el 18 de diciembre del 2026, cuando los nuevos Vengadores enfrenten a un nuevo villano: el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Según medios internacionales, Marvel revelará en las próximas semanas nuevos tráilers centrados en los personajes que volverán para esta nueva entrega de la saga más exitosa del estudio.

El elenco, presentado en un tráiler junto a Robert Downey Jr., incluye nombres como Chris Hemsworth, Paul Rudd y Tenoch Huerta. A ellos se suman actores como Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, conocidos por la película de los Cuatro Fantásticos.

Según medios como People, esta nueva entrega podría basarse en uno de los cómics donde los Cuatro Fantásticos y otros héroes unen fuerzas para detener a una figura misteriosa que amenaza con destruir la línea temporal, solo para descubrir que se trata de un antiguo héroe corrompido por el multiverso, según recopiló Infobae.

En Instagram, los hermanos Joe y Anthony Russo presentaron el tráiler y destacaron: “El personaje que cambió nuestras vidas. La historia que nos reunió aquí. Siempre iba a volver a esto…”, haciendo alusión a Steve Rogers, ya que ellos dirigieron Captain America: The Winter Soldier y Avengers: Endgame.