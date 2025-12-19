Chris Evans vuelve como Capitán América: lo que reveló Marvel en el adelanto de Avengers: Doomsday

Escenario

En un nuevo adelanto de la próxima película Avengers: Doomsday, Marvel reveló el regreso de Chris Evans, lo que ha causado furor entre los fanáticos de la saga.

London (United Kingdom), 06/11/2024.- US actor Chris Evans poses during a photocall for the film 'Red One' in Potters Field, London, Britain, 06 November 2024. (Cine, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Chris Evans podría regresar al UCM (para la película de Avengers: Doomsday que se estrenará en 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

A menos de un año del estreno oficial, Marvel reveló el primer avance del filme, en el que aparece el actor Chris Evans, recordado por su papel como Capitán América. En las escenas, se le ve observar con nostalgia su traje, lo que ha causado revuelo entre los seguidores.

La película, que llegará a las salas de cine el 18 de diciembre del 2026, introduce a una nueva generación de vengadores dispuestos a defender al mundo de las amenazas del villano Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Aunque el tráiler no profundiza en la aparición del personaje de Steve Rogers (Capitán América), se observa al héroe llegar en motocicleta a una granja. En un segundo corte, vuelve a mostrarse su gesto nostálgico al ver su traje.

Otra escena muestra a Rogers con un bebé en brazos, lo que ha generado especulaciones en redes sociales.

Al finalizar el avance, aparece la leyenda: Steve Rogers regresará en ‘Avengers: Doomsday’, lo que los fanáticos interpretaron como confirmación del retorno de Evans a su emblemático papel. Sin embargo, Marvel aún no lo ha confirmado oficialmente.

La última aparición de Rogers en el Universo Cinematográfico de Marvel fue al final de Avengers: Endgame, donde cede su escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie), quien asume el papel de Falcon.

El medio Variety resalta que, al término de Endgame, se muestra a un Steve Rogers envejecido, por lo que sugiere que su regreso podría ser distinto, al igual que el de Downey Jr.

Esta revelación no formó parte del elenco anunciado en marzo, cuando se incluyeron nombres como Chris Hemsworth, Paul Rudd y el mexicano Tenoch Huerta, pero no el de Evans, destaca la Agencia EFE.

Variety también señala que Marvel Studios planea publicar más avances centrados en otros personajes durante las próximas semanas.

Para esta película, Marvel ha reunido uno de los repartos más grandes hasta la fecha. Lo interesante es que combina actores de universos anteriores con nuevos personajes, lo que ha provocado que la historia se divida en dos cintas: Doomsday y Secret Wars, según el portal Glamour.

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

