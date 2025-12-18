“Agradecido de volver”: Residente regresa como actor en la película Frank & Louis, que llegará al Festival de Sundance

“Supercontento y agradecido de volver a Sundance como actor con esta hermosa película, Frank and Louis”, dijo el cantante y actor René Pérez Joglar, conocido como Residente, al anunciar su regreso al mundo de la actuación de la mano de la película Frank & Louis.

El anuncio, dado a conocer el 18 de diciembre, destaca que será con esta cinta, ambientada en un entorno carcelario, con la que Residente volverá al Festival de Sundance en el 2026, con su segunda participación como actor.

Residente resaltó que en esta nueva producción tuvo la suerte de “rodearse de personas talentosas… de quienes aprendí todos los días”. Esta participación forma parte de su camino para integrarse al séptimo arte, un espacio que —ha señalado— desea explorar y comprender a fondo.

La película también marca el debut de Petra Biondina Volpe como directora de un largometraje en inglés y presenta una historia escrita por Esther Bernstorff, que llevará al público a una narrativa única, ambientada en el sistema penitenciario, según indicó la agencia EFE.

En el elenco figuran actores como Kingsley Ben-Adir, quien interpretará al protagonista, Frank, un hombre condenado a cadena perpetua que comienza a cuidar a reclusos ancianos con pérdida de memoria, impulsado inicialmente por intereses personales.

Todo cambia cuando conoce a Louis, interpretado por el actor Rob Morgan, quien transformará la vida de Frank a través de su vínculo. Así lo detallaron los representantes de Residente, según recopilaciones de EFE.

La historia guía al espectador en un viaje donde lo que empieza como una decisión motivada por el interés personal de Frank se convierte en una experiencia transformadora, gracias a la inesperada relación que establece con Louis.

El papel de Residente en el filme

Se conoce que su personaje también estará en prisión y llevará el nombre de Julián, “el nombre de mi primo hermano, que falleció hace un par de años. Lo llevo conmigo todos los días”, destacó el cantante.

Esta participación ocurre mientras prepara sus propios proyectos en el ámbito actoral, según subrayó.

“Mientras preparo mi primera película como director, empecé a actuar para entender mejor el proceso de los actores. Con el tiempo, también me enamoré de la actuación”, escribió Residente en sus redes sociales.

Con ello, se confirma su segunda participación actoral en Sundance, tras su aclamado debut en la premiada película del 2024 In the Summers.