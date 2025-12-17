La gala 101 de los premios Óscar se verá en todo el mundo por YouTube tras acuerdo inédito

A partir de la edición 101 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, los Óscar serán transmitidos de forma gratuita a través de la plataforma de videos, luego de un acuerdo con YouTube.

El anuncio fue hecho este 17 de diciembre por YouTube, mientras que la Academia informó que la noche más importante para el cine llegará de forma gratuita a la plataforma a partir del 2029.

La decisión se toma dos años antes de que finalice el contrato con la cadena de televisión ABC, que ha emitido la gala durante más de medio siglo. Según la agencia EFE, la llegada de la ceremonia a la mayor plataforma de streaming ocurre bajo un contrato que le cede los derechos globales de transmisión hasta el 2033.

Según detalló el diario El País, meses atrás la Academia inició la búsqueda de un comprador para los derechos de transmisión de los Óscar, priorizando plataformas de streaming, ante la notoria caída de la televisión tradicional en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial de YouTube, la asociación busca llevar esta reconocida premiación a una audiencia global, un alcance que la plataforma garantiza. Además de emitirse en su sitio web y aplicación, también estará disponible en YouTube TV para Estados Unidos.

Además de la gala, YouTube tendrá la cobertura de la alfombra roja, contenido detrás de cámaras y acceso al Baile de los Gobernadores de los premios de la Academia.

El crecimiento derivado de esta fusión permitirá que Google Arts & Culture brinde acceso digital a exposiciones seleccionadas del Museo de la Academia y colabore en la digitalización de la Colección de la Academia, según destaca el comunicado.

Asimismo, se busca inspirar a las nuevas generaciones. Según Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube: “Asociarse con la Academia inspirará a una nueva generación de creatividad y amantes del cine, al tiempo que se mantiene fiel al legado histórico de los Óscar”.

Film’s biggest night is headed to @YouTube, starting 2029. pic.twitter.com/5ckm1JyBC7 — The Academy (@TheAcademy) December 17, 2025

Por su parte, Mohan subrayó que “los Óscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que honran la excelencia en la narración y el arte”.

“El movimiento ayudará a los Óscar a llegar a una audiencia internacional más amplia”, expresó el director ejecutivo de la Academia.