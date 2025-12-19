Mapping Fantástico en la Catedral Metropolitana: horarios de las funciones para este 19 de diciembre

Desde su primera proyección, en el 2013, el Mapping Fantástico se ha convertido en una de las actividades favoritas de los capitalinos que llegan a la Plaza de la Constitución, en la zona 1, para ser testigos del arte efímero que evoca el espíritu navideño.

Durante cuatro días, el Mapping Fantástico presentará, en horarios estelares, una serie de imágenes que se fusionarán con la fachada de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, cuya arquitectura será el lienzo para las proyecciones de color y luz, con diseños únicos para esta temporada.

Dividida en tres funciones por día, la proyección del Mapping Fantástico ofrecerá un espectáculo con diseños creativos, musicalizados, para que niños y adultos disfruten del evento, que forma parte del Festival Navideño 2025, organizado por la Municipalidad.

Esta actividad presentará un show que combina arte digital, tecnología de vanguardia y música, para ofrecer —al marcar el reloj las 19 horas— un espectáculo ideal para capturar fotografías y compartir un momento agradable en familia o con amigos.

Este viernes 19, el espectáculo inaugural presentará nuevas creaciones artísticas generadas mediante animación en 3D, que se integran a la estructura con luces, sombras y efectos sonoros. La primera función será a las 19 horas, y durante varios minutos el mapping narrará historias navideñas con destellos visuales.

Las funciones siguientes serán a las 20 y 21 horas, y ofrecerán a los capitalinos momentos de alegría. “Esta experiencia llenará las noches de color, música y emoción, creando el escenario perfecto para vivir el espíritu navideño frente a este emblemático monumento del Centro Histórico”, señala la comuna en su convocatoria al evento.

Espacios como la Plaza de la Constitución serán ideales para disfrutar de esta actividad, que dará paso a las últimas celebraciones programadas para la Navidad.

Fechas

Inauguración: viernes 19 de diciembre

Ultima función: lunes 22 de diciembre

Horarios

Las funciones serán divididas en 19, 20 y 21 horas

Lugar

Catedral Metropolitana, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Precios y localidades:

Entrada gratuita

