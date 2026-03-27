Nuevas tarifas por segunda vez en dos años: Netflix aumenta todos los precios de suscripción

Durante la noche del jueves 26 de marzo, Netflix, el servicio de streaming por suscripción líder a nivel mundial que permite ver series, películas, documentales y juegos sin publicidad en dispositivos conectados a internet, actualizó los precios de los tres planes disponibles en Estados Unidos, con un segundo incremento en poco más de un año.

Ante esta situación, con los nuevos costos, el plan estándar con anuncios de Netflix subió un dólar, mientras que el estándar sin anuncios, con visualización simultánea en hasta dos dispositivos, aumentó dos dólares, debido a que ofrece contenido original y licenciado que varía en calidad de video y el número de dispositivos simultáneos.

Por su parte, el plan Premium, que no tiene anuncios y permite su transmisión en hasta cuatro dispositivos a la vez, presentó un incremento mensual del 8%. Dadas las circunstancias, este nuevo ajuste de Netflix eleva el costo de ese servicio casi 30% en los últimos 14 meses, lo que ha desatado críticas en todo el territorio estadounidense.

Este es el segundo aumento en el catálogo de planes de Netflix en casi dos años en los Estados Unidos, y se aplicará tanto a los clientes nuevos como a los actuales usuarios de la plataforma, dado que ahora se enfocarán en ofrecer streaming ilimitado, donde los usuarios pueden ver todo el contenido que deseen sin restricciones.

Netflix sube los precios de sus planes por segunda vez en casi dos años

La empresa estadounidense elevó las tarifas en el primer trimestre del 2025, tras casi tres años de ofrecer el mismo precio por el plan estándar sin anuncios, el producto más popular, con el argumento de que ahora produce más contenido original, especialmente sus propias series y películas aclamadas, además de ofrecer material de terceros.

Esta decisión se produce un mes después de que Netflix abandonara el acuerdo para comprar los estudios de Warner Bros. Discovery, al negarse a igualar la oferta presentada por Paramount Skydance, por lo que los usuarios desconocen la razón exacta de este nuevo aumento, ya que no adquirió un mayor catálogo de productos.

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Conforme a lo expuesto por WCBS-TV, la estación de televisión insignia y propiedad de la cadena nacional CBS, Netflix no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios, y las nuevas tarifas de suscripción ya están vigentes para todos los nuevos usuarios, mientras que los actuales serán notificados en las próximas dos semanas.

Frente a este escenario, según datos del proveedor de análisis de mercado S&P Capital IQ, los ingresos de Netflix aumentaron 16% en el 2025, por lo que ha logrado ampliar su oferta de contenido en directo, con el estreno en 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol, además de integrar más episodios en video de pódcast en su plataforma.

Los nuevos planes de precios de Netflix

El plan estándar con anuncios ahora cuesta US$8.99 (Q68.81) al mes, en lugar de US$7.99 (Q61.15) .

al mes, en lugar de . La suscripción estándar sin anuncios ahora cuesta US$19.99 (Q153) al mes, en lugar de US$17.99 (Q137.69).

al mes, en lugar de Agregar un usuario adicional sin anuncios ahora costará US$9.99 (Q76.46) al mes, en comparación con los US$6.99 (Q53.50) anteriores.

al mes, en comparación con los anteriores. La suscripción premium ahora cuesta US$26.99 (Q206.58) al mes, en lugar de US$24.99 (Q191.27).